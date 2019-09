Destino fatal: hispano murió tras ser golpeado por 2 autos

Uno de los conductores involucrados también es latino y tenía la licencia suspendida; el otro huyó

Foto: facebook Little Egg Harbor Township Police Department

José Santiago murió tras ser golpeado por dos vehículos mientras, sin razón aparente, caminaba por una carretera en Egg Harbor, Nueva Jersey.

Uno de los conductores, Vicente Luna (36), fue detenido y tenía la licencia suspendida. El otro huyó de la escena y está siendo buscado.

La policía de Egg Harbor dijo que Santiago (33) residía en el municipio y fue golpeado poco antes de las 9 p.m. del lunes en el carril derecho de Black Horse Pike, por un Mercedes Benz 2007 que iba en dirección este, conducido por Luna

Santiago fue arrojado a unos 75 pies por el impacto y sufrió heridas fatales. Otro vehículo lo golpeó a momentos después y huyó de la escena.

No está claro por qué la víctima estaba caminando por la carretera. Fue declarado muerto en la escena, informó The Press of Atlantic City.

La policía emitió una citación a Luna por estar involucrado en un accidente automovilístico fatal con una licencia suspendida, entre otros cargos.