Cinco formas de perder peso en tan solo una semana

Después del verano, toca cuidarse y dejar atrás los malos hábitos de alimentación

El experto nutricionista, Andy Bellatti, tiene cinco consejos para comenzar a sentirse bien y ponerse en el camino correcto para perder peso en solo una semana.

Para frenar la hinchazón, la deshidratación y las molestias, beba mucha agua, corte el sodio y reduce la fibra. No recurras a una limpieza a base de jugos, polvos o pastillas. Esas no son formas saludables o sostenibles de mantener el peso.

Beber agua

El agua es esencial: regula la forma de cada célula dentro de nuestros cuerpos. Si no tenemos suficiente, de hecho, estas células comienzan a marchitarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomiendan elegir agua en lugar de bebidas azucaradas para ayudar a controlar el peso.

Cambiar un refresco de 20 onzas por un vaso de agua te hará ahorrar aproximadamente 240 calorías.

Beber jugos durante más de unos pocos días puede repercutir comportamientos alimenticios poco saludables o provocar picos y caídas en los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede generar antojos y cambios de humor.

Reducir el sodio

La mayoría de nosotros, el 89% de los adultos de EE. UU., según los CDC, comemos demasiado sodio, y eso no incluye ninguna sal agregada en la mesa. Demasiada sal en su dieta puede causar hinchazón, por lo que reducirlo puede ayudarlo a evitar el problema.

“El sodio retiene el agua”, dijo Bellatti, “por lo que reducir la ingesta de sodio también reduce la hinchazón”.

No prohibir alimentos

Hay una diferencia entre reducir el consumo de alimentos en exceso y prohibir grupos de alimentos completos.

Las dietas que dependen de evitar ingredientes (como el azúcar o el gluten) pueden llevar a reemplazar esas cosas con otros ingredientes que juegan el mismo papel en el cuerpo (como la miel o los alimentos a base de maíz). Hacer esto puede ser peligroso si los productos de reemplazo son deficientes en nutrientes.

Añade fibra

Las verduras frescas con alto contenido de fibra como el brócoli, los pimientos y las coles de Bruselas, que los CDC llaman “alimentos potentes”, son excelentes fuentes de vitaminas y nutrientes clave, incluida la fibra, que lo ayuda a sentirse lleno y satisfecho hasta su próxima comida.

“Los alimentos integrales de origen vegetal (frutas, verduras, granos integrales, frijoles, nueces y semillas) son los mejores”, dijo Bellatti. “Una forma rápida de agregar fibra adicional a su día: espolvoree chía, cáñamo o linaza molida sobre lo que esté comiendo para tener una fuente extra”.

El tamaño importa

El tamaño básico de las porciones de nuestras comidas y snacks se ha disparado en los últimos 40 años, incluso los platos y tazas en los que los servimos se han vuelto notablemente más grandes.

El tamaño de las porciones de muchos de nuestros alimentos, ya sea comida rápida, comidas para sentarse o incluso artículos de la tienda de comestibles, han aumentado hasta un 138% en promedio desde la década de 1970, según datos del American Journal of Public Health , el Journal of Nutrition y el Journal of the American Medical Association.

Por lo tanto, tenga en cuenta el tamaño de las porciones, y si está comiendo fuera, considere llevar algo de su comida a casa comer para más tarde.

Seguir estos simples consejos te ayudará a perder peso, siempre y cuando lo combines con ejercicio moderado diario.