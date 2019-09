Galilea Montijo confirma que le enviaron un vídeo íntimo en donde uno de sus senos es la noticia

¿Será que la conductora evitó un posible chantaje hablando de la aparición de este vídeo durante el Programa Hoy?

Galilea Montijo, conductora del programa Hoy, confirmó que ella había recibido un vídeo en el que al parecer se la había salido una de “sus niñas”, según sus palabras, refiriéndose a sus senos. Contó que este vídeo estaba en su teléfono y que alguien al parecer hackeó su cuenta.

Los conductores conversaban sobre el famoso vídeo íntimo de Horacio Pancheri. Ante esto Galilea dijo de repente: “Hablando de vídeos me acaban de mandar uno en donde se me sale unas de las niñas”. Andrea Legarreta reaccionó de inmediato y aseguró que a su compañera no se le vía nada y Galilea asintió asegurando que eso era cierto.

En son de broma también admitió que le parecía una pena que el público no haya podido apreciar su belleza física, en ese sentido.

La declaración de Galilea es a partir del minuto 2:05.