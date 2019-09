Cómo tener el booty de Jennifer López y más…

Tips de los famosos

Muchas de ustedes se habrán preguntado una y otra vez, ¿qué hacer para conseguir el booty tan hermoso de JLo? ¿Cuál es su truco? ¿Qué es lo que esa muchacha come para presumir siempre de un cuerpo 10? Pues queridas amigas, siento decirles que el escultural cuerpo de la diosa del Bronx es cosa de la naturaleza y… de la rutina diaria del gimnasio y hay más. Sigan leyendo…

¿Entonces no es sólo cuestión genética? La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no que no que diría la bellísima Becky G ¡Hay que ponerse a trabajar para estar bellas! Pero tampoco se me estresen, con calma, tómeselo con calma, que diría Daddy Yankee. Puedes empezar buscando un buen entrenador personal, quien te ayudará con los ejercicios específicos que necesitan y cuáles son aquellas partes que están pidiendo a gritos ejercicio para tonificar, es decir, aquellas partes de tu cuerpo que necesitan ser trabajadas. No te apures que no necesitas la billetera de la López para conseguir uno bueno. Y es que acudir al gimnasio y hacer ejercicio no es suficiente, necesitas un buen coach que te asesore, te guíe y te motive para conseguir resultados. Y lo más importante es… ¡que seas constante! Y recuerda amiga, no lo dejes para mañana porque el cuerpo tiene memoria. Ser comprometido en la vida es lo mejor para asegurar tu éxito, créeme. Busca y compara precios y tarifas y seguro encontrarás lo que andas buscando. Haz una rápida búsqueda en tu alrededor y ya, encontrarás entrenador cheap que se acomode a tu pocket.

El otro ingrediente que necesitas para conseguir que todos los chicos te griten bella es… ¡controlar tu dieta! Piensa qué comiste hoy… ¿crees que estás comiendo sano? Ahora piensa, ¿cuántas hamburguesas te comiste el último mes? ¿Bebes agua o te pierden los jugos? Otra cosa, las cosas en exceso no nos ayudan a lograr un balance y un equilibrio. Así que también aquí debemos prestar atención. JLo lo sabe muy bien, su dieta es saludable apostando por alimentos orgánicos y confía en la combinación de verduras y proteínas. El poder diurético de la piña convierten a este alimento en una necesidad para López. La dieta mediterránea está presente en su alimentación: pescado y verduras con frecuencia, sin duda una sabia elección. Y como dice la entrenadora Vikika Fitness, los abdominales se trabajan también en la cocina. Y si no te fías de ti misma o crees que es mejor que un experto te asesore, hazlo. No te quedes parada y empieza comer sano, te sentirás bien por dentro y por fuera. Yeah, baby I like it like that!