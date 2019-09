Siboldi sabe que los fans de Cruz Azul tiene pena de irle a la Máquina

Este viernes ya fue presentado de manera oficial Robert Dante Siboldi, como el nuevo director técnico de Cruz Azul donde aseguró que sabe que los aficionados de la Máquina tienen pena y que su objetivo es devolverle el orgullo a los aficionados cementeros.

“Se me ha acercado mucha gente en la calle diciéndome en voz baja, diciéndome que son de Cruz Azul, parece que pidieran permiso para decir que son aficionados, parece que no tienen el orgullo y eso me molesta, soy hincha de Cruz Azul y lo digo con mucho orgullo”.