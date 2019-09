AMLO mantiene “grito de esperanza” entre mexicanos en Estados Unidos

Los miembros de las llamadas "Semillas del cambio" siguen apoyando al mandatario mexicano

A pesar del incremento de la inseguridad en México en el último año, de las críticas por haberse convertido en el “muro invisible” de Donald Trump para detener a inmigrantes centroamericanos, de una reducción de la inversión y del estancamiento de la economía, los grupos de mexicanos que formaron parte del movimiento “Semillas del cambio” en Estados Unidos continúan apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es poco tiempo para evaluar”, expresó Isaac Ramírez, uno de los integrantes del Comité de Nueva York, que integra inmigrantes de Queens, Brooklyn y Manhattan, otros condados e incluso del área triestatal, como Nueva Jersey.

El mandatario mexicano dará su primer Grito de Independencia e Isaac, Abdías, Aregeniz, Mely, Hortensia, Angélica, Leonardo, Roberto y Chalino, consideran que hasta ahora los resultados han sido positivos, quizá lentos, pero positivos. Ofrecen más esperanza que datos duros sobre el avance del mandatario que llegó a la presidencia con la coalición “Juntos haremos historia”, que lideró el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ramírez explica que aunque simpatizan con el partido no son parte del mismo, que éste no les destina recursos a su movimiento nacional en Estados Unidos que tendrá su siguiente encuentro en Las Vegas, Nevada, donde habrá representantes de los menos 39 comités de 20 entidades, coordinadas entonces por el exdiplomático Héctor Vasconcelos, como reveló un reporte de este diario durante las campañas en 2018.

Isaac tiene razon, ya que la Ley Electoral mexican señala que “los partidos políticos nacionales y locales, así como sus candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 242 de esta Ley en el extranjero”.

A pesar de esa limitante, el grupo sigue adelante buscando influir en las decisiones que están tomando sus representantes en distintos estados mexicanos. Estos inmigrantes son de la Puebla, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. Los entrevistados para este reporte son unos cuantos, pero afirman que se reúnen mínimo 40 cada 15 días. El número varía, porque todos deben trabajar y atender a sus familias. El grupo alcanza hasta 500 personas, afiman.

Desde la azotea de un edificio en Corona, Queens –uno de los tantos puntos de reunión que tienen– ondean banderas de México y del partido Morena. Estos mexicanos se reconocen envueltos en la política, aunque estén lejos de su país. Expresan convicción en sus ideas.

“No salimos porque queríamos, sino por necesidad… ahora creemos que tenemos la oportunidad de aportar y exigir”, expone Leonardo. “Él (López Obrador) está haciendo un buen trabajo”.

¿Incluso en seguridad? Los homicidios han aumentado en el país en los últimos meses, acota este reportero. Ellos se echan un poco hacia atrás, pero tienen respuestas.

“Vino a atizarlos… los delincuentes están desesperados y en eso resulta”, afirma Abdías, quien tiene familia en Veracruz, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se enfrenta a Los Zetas (los que aún quedan) con sus rivales para controlar el territorio, dejando muertos en varios municipios, incluida la capital. “Sí me cuestionan allá sobre eso, pero te diré lo que yo les digo: hay que tener paciencia, hay que esperar… sí, hay delincuencia, pero están desesperados”. Todos coinciden con ello.

Mely presume logros que reportan sus familiares y conocidos en Oaxaca, donde afirman que están construyendo accesos carreteros a las distintas poblaciones.

“Oaxaca es uno de los estados más pobres, hemos sido golpeados por la corrupción… y por primera vez se está haciendo algo”, afirma. “Teníamos pura terracería… ahora están pavimentando”. Destaca que en la entidad donde la gente es muy pobre, a pesar de que la tierra es rica en recursos. Eso tiene qué cambiar. “Está cambiando”, considera.

Argeniz viste esa noche una camiseta con la caricatura de López Obrador y una de sus frases célebres: “Me canso ganso”, la cual expresó el mandatario durante su toma de posesión en el Congreso de la Unión.

“Habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos; en tres años estará funcionando, ‘me canso, ganso’”, dijo aquel 1 de diciembre. Luego la utilizó para el nuevo aeropuerto: “En tres años estará funcionando, ‘me canso ganso’, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con dos pistas adicionales en la Base Aérea de Santa Lucía”.

Chalino, quien afirma ser parte del legendario grupo “Topos” (que ayudan a rescate de personas atrapadas tras terremotos), considera que López Obrador cumplirá. Se le cuestiona sobre las divisiones entre los representantes de Morena, que parecen causar problemas al mandatario.

“Eso ya se arregló… “Les mandamos un mensaje a los representantes de Morena, nosotros los pusimos ahí y si no cumplen, nosotros podemos quitarlos, porque no los elegimos para no hacer nada”, expresa citando la Constitución mexicana.

La relación con Trump

El grupo cree que el presidente mexicano actuó correctamente ante la presión del presidente Trump de imponer aranceles, a menos que se redujera la inmigración de indocumentados.

“Actuó correctamente, no había otra opción”, cree Leonardo. Todos asientan. Ellos mismos son inmigrantes y defiende que se detenga a otros inmigrantes. Chalino justifica aquello. “Quizá cuestionen eso, que estamos aquí, pero nosotros aportamos a este país, trabajamos, pagamos impuestos, no llegamos a crear desmanes, como ocurrió en Chiapas”.

El grupo destaca el Plan Integral de Desarrollo del presidente López Obrador.

“Es la única forma de que la inmigración termine”, dice Abdías, creando trabajos donde hace falta. Chalino considera que el presidente mexicano “le dará una lección” al presidente Trump y le demostrará que se necesita invertir para reducir la inmigración.

En la última reunión entre el canciller Marcelo Ebrard y la comitiva liderada por el vicepresidente Mike Pence se acordó continuar con el plan migratorio en México, que incluye deportaciones, visas humanitarias y el despliegue de 25,000 miembros de la Guardia Nacional, 10,000 en la frontera con Guatemala y 15,000 en el norte. Ambos presidentes expresaron estar satisfechos con los resultados.

El movimiento nacional

Estos activistas reconocen que en su grupo hay diferencias, pero logran limarlas.

“Hace unos meses logramos reunir aquí a comités de varias partes, éramos como 500”, dijo Isaac, quien destaca el encuentro nacional en Las Vegas, donde irán los grupos más grandes, localizados en California, Illinois, Arizona y Texas.

Agregan que tienen contacto con autoridades mexicanas, presionan a los cónsules para que apliquen los programas que prometió el presidente López Obrador.

“Si no hay cambios… ya veremos”, dice Leonardo, quien destaca una encuesta del Gobierno mexicano donde se preguntaron las necesidades más apremiantes de los inmigrantes. Buscarían implementar programas sociales que ya benefician en miles en México, como apoyos a adultos mayores y madres solteras.

Isaac destaca comités en otros estados y sus compañeros lo interrumpen ¡en París!, grita uno. Se comunican con ellos vía internet o en conferencias vía Zoom. Este grupo tiene claro que su apoyo a López Obrador es incondicional, pero exigirá que haya cambios.

La plática termina en medio del olor a carne asada. Su reunión había terminado hacía al menos una hora, muchos se habían ido y el resto quería echarse un taco.