Estudiantes se declaran culpables de echarle semen a comida de maestra en Ohio

Se quisieron pasar de graciosos y ahora pagarán...

Dos de los ocho estudiantes que contaminaron la comida de una maestra en Ohio con semen admitieron responsabilidad por los hechos reportados en mayo en la secundaria Olentangy Hyatts, en el condado de Delaware.

Los responsables, ambos en octavo grado al momento del hecho, deberán cumplir entre 30 a 90 días en un centro de detención juvenil.

Los adolescentes además deberán cumplir con 100 horas de trabajo comunitario, entre otras disposiciones.

El primer alumno que apareció en una audiencia judicial dijo que sacó la idea de un video en YouTube.

“Estaba en YouTube y vi un video de un tipo que estaba poniendo semen en comida y sirviéndola”, dijo el adolescente, ahora con 15 años.

“Dije que sería una idea divertida, una broma divertida. Se los dije a mis compañeros y ellos pensaron que era gracioso. Se rieron. Así que lo hicimos. Y fue el 16 de mayo. Yo llevé la bolsa con semen a la escuela, y justo antes de que estuviéramos a punto de presentar nuestra comida que íbamos a mostrar a la clase, lo puse en la comida”, agregó.

La profesora ingirió la comida en un concurso estudiantil de cocina.

Los estudiantes grabaron la escena y la compartieron en redes a modo de burla.

Pasado el evento, la maestra se enteró de la repudiable acción.

“Yo me senté en la oficina del principal estupefacta por el hecho de que alguien pudiera pesar hacer algo así. Yo no tenía una respuesta, no había palabras para expresar cómo me sentía. Solo me quedé sentada en ‘shock’. ¿Por qué esto pasó?, ¿por qué me seleccionaron? Me sentí perseguida, violada”, expuso la maestra en corte según citada por WBNS.

La educadora tuvo que ser sometida a exámenes para descartar enfermedades de transmisión sexual.

El alumno antes citado fue suspendido por 10 días de la escuela y expulsado por otros 80.

Mientras que el segundo que se declaró culpable, de 15 años, fue suspendido por cinco días.