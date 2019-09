¿Qué se sabe del aumento de tarifas de USCIS para servicios migratorios?

La agencia puede revisar sus costos cada dos años

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) está autorizada por el Congreso para reevaluar sus tarifas cada dos años, algo que hizo en 2016, por lo que pronto podría hacer ajustes.

Este diario pidió un reporte del estatus de esa evaluación de precios, así como la fecha en que se darían a conocer, pero una portavoz de la agencia no dio estos detalles, aunque aseguró que USCIS informará en tiempo y forma sus ajustes.

“Actualmente, el USCIS está realizando su revisión de tarifas bienales, según lo estipulado en la Ley de Directores Financieros de 1990, para estudiar los ingresos, costos y necesidades de la agencia”, indicó la portavoz.

Los resultados de esa evaluación y la propuesta de nuevas tarifas se publicarán en el Reglamento Federal, acotó la funcionaria.

“USCIS comunicará públicamente información sobre su revisión de tarifas a través de un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM)… en caso de que se tome la decisión de ajustar sus tarifas”, expuso. “Aún no se ha tomado ninguna determinación”.

A mediados de agosto de 2018, la agencia reconoció que podría aumentar las tarifas, una decisión que ya estaba en estudio en aquel momento, en medio de diversos ajustes de requisitos para todas sus visas.

La última actualización general ocurrió en 2016, que fue del 21% en promedio en todos los trámites, pero algunos, como el Formulario I-129, para la petición de un trabajador no inmigrante, aumentó un 42% de $325 a $460 dólares.

El único trámite que tuvo un incremento en 2018 fue para visas de petición de empleados extranjeros, que incluyen varios permisos, como la H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1 o R-1.

El aumento, sin embargo, fue para el servicio “premium”, es decir, aquel que corresponde a un trato preferencial cuando se aplica el Formulario I-129 o Petición para un trabajador no inmigrante y el Formulario I-140 o Petición de inmigrante para trabajador extranjero. El nuevo costo de $1,410 dólares opera desde el octubre pasado.

A principios de este año, el abogado migratorio Allan Wernick –director del programa Citizenship Now! de la Universidad de New York– alertó a Residentes Permanentes a aplicar por la naturalización, debido a que hay planes de aumentar la tarifa, pero no ha habido una decisión.

En mayo, la agencia implementó las nuevas tarifas al Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) a estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y escuelas certificadas por SEVP. Las nuevas tarifas entraron en vigencia el 24 de junio de 2019. El costo para beneficarios de visas F y M aumentará de $200 a $350 dólares.

También se incrementó la tarifa SEVIS I-901 para otros visitantes de intercambio J de $180 a $ 220 dólares, así como la tarifa de petición de certificación escolar de SEVP para la certificación inicial que aumentó de $1,700 a $3,000 dólares.