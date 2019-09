Ivonne Montero ya no será ”La reina del sur”

View this post on Instagram

Les agradezco a todos mis compañeros de trabajo el haber formado parte de mi vida este tiempo.. al público que externó su apoyo y buenos deseos en mi aproximado ser como Teresa Mendoza.. el haber soñado en algo que para mi no tiene más vida.. quizá por el momento.. quizá nunca.. Sepan que mi decisión es legítima y auténtica.. todo tiene un límite y cae por su propio peso.. quedo tranquila, respirando fresco al tomar esta decisión de dejar todo.. Y lo hago a partir de la razón y no del corazón.. Y sepan que estoy con la seguridad de que, independientemente de lo que se hable a partir este momento con dirección a mi persona, NO soy responsable de las consecuencias por las que no se haya logrado lo esperado estando dentro, o ahora bien, con mi abandono a La Reina del Sur La Obra.. yo estuve lista desde mucho antes, pero el tiempo de estreno no es para todos.. y ahora algunos limpiarán sus culpas y errores dirigiéndolas a mi persona por esta decisión, porque así de insensatos somos.. un proyecto de este tamaño no merece el proceso que he tenido y hemos tenido toda la compañía.. Que tengas mucha suerte, éxito en todo y gracias.. De verdad los aprecio y respeto! 🌹