Lucía Méndez lamenta que la hija de José José no haya permitido que lo visitaran durante los últimos años de su vida

De verdad no lo puedo creer… 😞El Príncipe de la Canción nos ha dejado… 🤴 Compadre no sabes lo triste que estoy por tu partida, lo único que me reconforta es saber que ya estás descansando y que tu hermosa voz y canciones trascenderán por toda la eternidad… 🌌 Que Dios te tenga en su gloria… Te quiero mucho, @josejoseoficial ❤💋🌸 Mis condolencias para toda su familia y amigos… #LuciaMendezOf #JoseJose