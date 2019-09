Lo único que pudo derrotar a Chris Evans, el Capitán América: el español

El actor estadounidense causó furor en México

Como Capitán América, pocas cosas pusieron en jaque a Chris Evans.

Sin embargo, ahora que el actor aparentemente colgó el traje de superhéroe descubrió que hay algo que no puede vencer tan fácil: El español.

En su reciente colaboración en una campaña publicitaria de una marca de leche, el intérprete batalló porque tuvo que decir algunas frases en castellano y necesitó el auxilio de la actriz Valeria Maldonado, quien actuó junto con él en el comercial.

“Cuando llegó al set y corrimos las líneas por primera vez, pensó que todo era en inglés. (Como fue en español) sí lo ayudé con la pronunciación y como yo hablaba tan rápido, le avisaba para que pudiera entrar a tiempo. Para él era como chino porque además el ritmo del comercial fue el mismo que manejamos (en ensayo).

“No lo grabamos por separado, todo fue juntos y a ese ritmo (rápido). Respondió como si estuviéramos hablando el mismo idioma y quedó muy bien”, contó Maldonado en entrevista telefónica.

En el video de la campaña, que hasta ayer tenía 56 mil reproducciones en Twitter, el estadounidense aparece junto a la originaria de San Diego, criada en Querétaro, a quien eligieron un día antes de la grabación en Estados Unidos.

“Para mí fue divertidísimo porque me tocó improvisar y de ahí salieron frases como ‘Te vas a poner bien fuertote’ que ahora quieren incluir en la campaña y eso me encantó por que yo nada más estaba jugando y ahora se está volviendo viral, me muero de la risa y me da muchísimo gusto”.

“Se portó de maravilla, es súper profesional, está cien por ciento preparado, estuvimos entre cuatro y cinco horas juntos y pudimos platicar entre escenas. Es un chavo súper buena onda”, agregó la actriz.

Tanto le gusto la experiencia al protagonista de Avengers que, de acuerdo con Maldonado, Evans está interesado en aprender el idioma.

“Me dijo que sí le encantaría hablar español. Es de Boston y ahí no es como en California donde realmente ya necesitas hablar el idioma.

“En Boston todavía es como más estadounidense y me contó que por lo mismo no le tocó aprenderlo en la escuela y que le gustaría mucho”, compartió.

ASÍ LO DIJO

“Jamás pensé o pensamos que fuera a explotar tanto (la campaña), ha sido una sorpresa maravillosa y la verdad fue algo muy divertido el filmar con Chris”.

Valeria Maldonado, actriz.