El DHS alerta sobre importancia de obtener el REAL ID

La dependencia indica que 47 estados ya cumplen con la medida

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alertó a los viajeros que el próximo requisito de REAL ID y su aplicación comenzarán dentro de un año a partir de hoy, por lo que los urgió a tramitar el documento.

“A partir del 1 de octubre de 2020, cada viajero debe presentar una licencia de conducir que cumpla con REAL ID”, indicó la dependencia, acotando que otras formas de formas aceptables de identificación son un pasaporte válido o una identificación militar de EEUU, entre otras, para volar dentro de los Estados Unidos, ya que las personas que no puedan verificar su identidad no podrán ingresar al punto de control de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y no podrán volar.

“Este es un paso importante para mejorar la seguridad de la aviación comercial e instamos a los viajeros a asegurarse de que tengan documentos conformes”, dijo el secretario interino Kevin McAleenan. “El DHS se compromete a trabajar con los estados mientras continúan sus esfuerzos para emitir su REAL ID a los estadounidenses”.

El Departamento reportó que en enero de 2017, solo 26 estados cumplían con las modificaciones a sus identificaciones, pero actualmente 47 de los 50 estados cumplen actualmente con REAL ID. La autoridad indicó que solamente el 27% de los estadounidenses han recibido esa identifación.

También se destacaron los esfuerzos del TSA, que desde abril ha exhibido carteles en los aeropuertos notificando al público sobre los nuevos requisitos, además de que en agosto el personal comenzó a aconsejar verbalmente a los viajeros sobre la identificación.

“Las licencias que cumplen con REAL ID están marcadas con una estrella en la parte superior del documento”, recordó el Gobierno. “Los estados de Michigan, Vermont, Minnesota y Nueva York emiten tanto REAL ID como licencias de conducir mejoradas emitidas por el estado, las cuales son aceptables”.

Agregó que el estado de Washington solo emite licencias de conducir mejoradas y estos documentos serán aceptados en el punto de control de seguridad del aeropuerto. Los

“Los viajeros que no estén seguros de si su identificación emitida por el estado cumple con los requisitos deben consultar con la agencia de licencias de conducir de su estado”, apuntó.

Esta medida se aplica a partir de la Ley REAL ID aprobada en 2005 por recomendación de la Comisión del 11 de Septiembre.

La Ley establece lineamientos de seguridad para las licencias de conducir emitidas por el estado y prohíbe a las agencias federales aceptar licencias que no cumplan con estos estándares para propósitos oficiales, como en los puntos de control de seguridad del aeropuerto.

Aunque inmigrantes indocumentados pueden obtener licencias de conducir en algunas entidades, ese documento no será considerado REAL ID, ya que son nueve las categorías que considera el “REAL ID Act” para que una persona pueda obtener este beneficio:

1. Ser ciudadano de EEUU o naturalizado.

2. Residente Permanente o Residente Temporal (en este último caso aquellas personas que ingresaron al país con fines específicos, pero no permanentes).

3. Residente Permanente Condicional (aquellos con visas laborales y quienes están casados con un ciudada estadounidense o Residente Permanente).

4. Quienes tiene una solicitud de asilo aprobada o ingresada en estado de refugiado.

5. Tiene una visa de no-inmigrante válida (es decir, estudiantes, empleados foráneos con visas como M, J, F, H1-B, H2-B, L, entre otras).

6. Tiene una solicitud pendiente de asilo (consultar con un abogado este caso, para evitar rechazos en DMV).

7. Tiene un estado de Protección Temporal pendiente o aprobado.

8. Los “dreamers” beneficiados con la Acción Diferida (DACA).

9. Aquellas personas con una solicitud pendiente de ajuste de estado al de Residente Permanente o Condicional (consultar con un abogado este caso, para evitar rechazos en DMV).

Más sobre el Real ID: