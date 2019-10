Urgen al Gobierno federal desembolsar $32,000 millones para resolver crisis de NYCHA

La congresista Nydia Velásquez presentó un proyecto de ley para garantizar que los inquilinos de viviendas públicas tengan una calidad de vida digna, pero advirtió que con Trump en el poder no ocurrirá

Faltan menos de tres meses para que la temporada de frío llegue a la Gran Manzana, y doña Nydia Vásquez confiesa que una de sus grandes preocupaciones es que en su edificio, ubicado en el complejo Alfred E Smith Houses, en el Bajo Manhattan, no haya calefacción, como ha ocurrido en años anteriores con miles de residentes de las viviendas públicas de la Gran Manzana. Asimismo, teme que violaciones, como ventanas rotas, presencia de plomo y moho que tienen cientos de apartamentos, en los que viven unas 400,000 personas, pongan en riesgo su salud y calidad de vida.

“Aquí hay apartamentos que no tienen ni paredes de tanta agua que bajan por esos muros que están podridos. Todo el tiempo dicen que van a hacer reparaciones y no hacen nada. Ponen el piso nuevo sobre baldosas llenas de moho. Nos están enfermando. Y cuando uno reclama dicen que van a resolver las cosas, pero son puras historias. Así se la pasan con esa cancioncita’, aseguró la puertorriqueña, quien vive en el proyecto Alfred E Smith Houses hace más de 50 años.

A pesar de su queja, la inquilina del sistema de viviendas públicas de Nueva York asegura que entiende que una de las razones por las que NYCHA no resuelve los daños de todos los edificios de la ciudad es por falta de dinero. Por ello, este miércoles dibujó una sonrisa de esperanza en el rostro para que las cosas pronto sean diferentes, luego de que la congresista Nydia Velásquez anunciara en frente de su edificio un proyecto de ley que pretende que el Gobierno federal se meta la mano al bolsillo y resuelva la crisis en que está sumida NYCHA.

“La vivienda pública en Nueva York y en todo el país está en estado de emergencia. Estas historias que oímos a diario confirman el sufrimiento de miles de familias. Por eso ahora que nos preparamos para que llegue el invierno, introduje el Acta de Respuesta a la Emergencia de la Vivienda Pública, que busca inyectar $70,000 millones en fondos capitales para asistir la crisis que hay en todo el país, de los cuales $32,000 se usarían para financiar todas las necesidades de NYCHA”, aseguró la legisladora.

Velásquez destacó que es necesario responsabilizar a NYCHA por ciertas situaciones, pero advirtió que mientras el gobierno federal no invierta más dinero, la crisis está lejos de resolverse.

“Es verdad que hay necesidades por las que NYCHA debe rendir cuentas, sin embargo tenemos que partir de la simple premisa de que hacer reparaciones y el mantenimiento de los edificios requiere dinero, por lo que urge que haya un compromiso financiero de inversión”, agregó la líder neoyorquina.

La congresista destacó que hay cientos de niños y adultos enfermos a causa de las condiciones en que están muchos apartamentos de NYCHA y aunque insistió en que peleará fuertemente en Washington con los aliados de su iniciativa, se mostró pesimista de que su proyecto sea aprobado bajo el mandato de la Administración Trump.

“Nosotros estamos empujando totalmente esto, pero no nos dan el dinero porque el problema es que necesitamos tener un aliado en la Casa Blanca y bajo este presidente no ha sido ni va a ser así”, dijo la política de origen puertorriqueño. “Aquí hay demandas que están en la corte federal. Al Gobierno no le conviene que los residentes hagan demandas de niños que han sido contaminados con plomo que obviamente impacta el desarrollo de sus cerebros, pero alguien tiene que ser responsable y lo que queremos es que los residentes de NYCHA exijan sus derechos y le pidan a los candidatos que están corriendo por oficinas compromisos reales”.

El congresista Adriano Espaillat se sumó a la propuesta de su colega, y aseguró que ya es hora de que los residentes de NYCHA tengan la calidad de vida que se merecen.

“Esta iniciativa es totalmente justa y queremos que NYCHA salga de la crisis lo más pronto posible”, dijo el líder del Alto Manhattan.

Silvia Torres, quien vive desde 1959 en unidades de vivienda pública del Bajo Manhattan, aseguró que si la Administración actual no entrega los recursos que se necesita, el precio será la vida de los más pobres.

“Si NYCHA no hacen nada vamos a tener más gente enfermándose, muriendo y saliendo afectada con estas situaciones”, dijo la inquilina, quien pidió a la Administración federal que apruebe los fondos solicitados. “Siempre nos han tratado como gente de segunda. Cuando ocurrió el 911, aquí no limpiaron como debieron y por eso, a cada rato sale una y otra persona de aquí con cáncer, gente joven, pero ahora sabemos que es imposible que puedan hacer arreglos cuando no tienen fondos y siguen cortando otros”.

Nancy Ortiz, presidenta de NYCHA de la Junta Comunitaria número 3, quien nació en viviendas públicas, donde se han criado tres generaciones de su familia, advirtió que mientras el Gobierno federal no haga su parte, la Ciudad no podrá mantener los edificios como se merecen.

“Los apartamentos necesitan arreglos y atención y lastimosamente con los pocos fondos, nos están dando 20 centavos por cada apartamento, nadie los puede arreglar”, dijo la líder comunitaria señalando a Trump por su abandono a los más vulnerables. “Este presidente ha sido bastante destructivo contra las personas que viven en vivienda pública y las personas de color”.

Al final de la conferencia de prensa, la congresista Velásquez reiteró que aunque ve pocas posibilidades de que la Administración Trump y sus copartidarios en el Congreso den luz verde a su iniciativa, por lo menos es importante poner el tema de la crisis de vivienda sobre la mesa.

“Tenemos que buscar acciones para empujar que eso sea pronto una realidad y que los habitantes de NYCHA y las viviendas públicas no tengan por qué vivir bajo condiciones que nadie se merece”, dijo Velásquez. “Muchos se preguntarán cómo puede ser aprobado un proyecto así con una Casa Blanca republicana y una administración que ha sido tan hostil con la vivienda pública, y mi respuesta es que esto no se va a resolver en un solo día y por algo tenemos que empezar y poner el problema bajo la lupa de todos”.

“NYCHA está en estado de emergencia y sus residentes necesitan más ayuda de nuestro Gobierno federal”, dijo el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson. “Estoy de acuerdo con la congresista Velázquez en que podríamos tener que esperar a que una nueva Administración realmente priorice las grandes necesidades de NYCHA, pero este es un excelente comienzo. Esta es una conversación que debemos tener y la felicito por liderar este tema”.

“La vivienda pública requiere una infusión masiva de capital para ayudar a mejorar los edificios de NYCHA y las viviendas de los residentes”, afirmó en un comunicado un portavoz de esa entidad. “Agradecemos a la congresista Nydia Velázquez y a la delegación de Nueva York por su liderazgo en impulsar esta nueva legislación y luchar para asegurar más fondos para la vivienda pública en todo el país”.

NYCHA en cifras