Mhoni Vidente: “José José quería morir en México, nunca quiso que lo dividieran”

México, según la vidente cubana, era el destino que "el príncipe de la canción" quería para sus restos

Mhoni Vidente conversó con La Opinión a raíz de las predicción que lanzó el pasado martes en el Programa Hoy, en donde dijo que se abriría una investigación en torno a la muerte de José José.

Mhoni Vidente: “Yo visualizo que José José murió por asfixia”

La cubana nos contó que visualizó al “Príncipe de la canción” y lo que éste le comentó ha desgarrado a muchos, ya que José José, según la cubana, le afirmó que quería morir en México.

“Yo visualizo que José José murió por asfixia, que todavía no le tocaba morir y visualizo que la hija mayor de Sara Salazar falsificó documentos para poder llevar las regalías y trámites de José José, porque su mamá después del derrame ya no pudo hacer nada y las hijas medias hermanas de sarita están involucradas y José José, por medio de una visión me dijo que el quería morir en México y que nunca quiso que lo dividieran“, dijo Mhoni.

Según la famosa vidente, radicada en México, ella tuvo esta visión con el cantante el pasado el pasado 30 de septiembre, y sobre esto nos compartió: “Sí, el día 30 de septiembre lo visualicé y es cuando me dijo que no quería quedarse en Miami, y no quería que lo cremaran, por eso yo el día 1 de octubre en Programa Hoy digo muy segura que todavía no estaba cremado“.

