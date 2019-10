Trump asegura no poder “vigilar nuestra propia frontera” para justificar su decisión en Siria

El gobierno de Donald Trump anunció este domingo la retirada completa de las tropas estadounidenses del norte de Siria. El secretario de Defensa Mark Esper adelantó que el presidente había que 1,000 soldados de Estados Unidos salieran del epicentro del conflicto de Turquía con las fuerzas kurdas.

“Anoche hablé con el presidente después de conversar con el resto del equipo de seguridad nacional y me indicó que comenzáramos a retirar deliberadamente las fuerzas del norte de Siria”, dijo Esper en una entrevista en el programa dominical “Face the Nation” de la cadena de televisión CBS.

Por su parte, Trump salió al paso y defendió a su secretario con una justificación aplaudida por sus seguidores: “No creo que nuestros soldados deban estar allí los próximos 50 años vigilando la frontera entre Turquía y Siria cuando nosotros no podemos vigilar nuestras propias fronteras en casa“.

President Trump: “I don’t think our soldiers should be there for the next 50 years guarding a border between Turkey and Syria when we can’t guard our own borders at home. I don’t think so.” pic.twitter.com/aw3Khkrpxh

