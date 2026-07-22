Dos niños mueren en accidente de bote conducido por su abuelo: tragedia de verano en NJ

Una niña de 9 años y un varón de 7 murieron al salir despedidos de un bote en Nueva Jersey.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 9:00 p.m. del domingo en la zona de la bahía de Berkeley Township, cuando una embarcación de 30 pies de eslora chocó contra una baliza de señalización en el canal del Intercoastal Waterway.

Las autoridades informaron que los niños eran hermanos y viajaban en la embarcación junto a sus abuelos. El impacto provocó que los menores salieran despedidos al agua, indicó ABC News.

Los abuelos -una mujer de 64 años y hombre de 63 que estaba conduciendo el barco- buscaron a los niños en el agua y los encontraron inconscientes. Los menores fueron trasladados a un hospital local, donde se certificó su fallecimiento. Sus nombres no han sido divulgados, pero News 12 identificó a los adultos como Stephen y Laurie Schneider.

El concejal James Byrnes declaró que vio un chaleco salvavidas junto a uno de los niños mientras la víctima recibía maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Las autoridades señalaron que todas las luces de la baliza de señalización funcionaban y estaban encendidas en el momento del incidente. El accidente continúa bajo investigación.

También la noche del domingo cinco personas, entre ellas dos parejas de padres, murieron trágicamente al intentar rescatar a un nadador que se encontraba en apuros en el río Scioto en Ohio, dejando huérfanos a varios niños, reportó New York Post.

En febrero del año pasado Francis Marmolejos (37), dueño de una bodega en Queens, fue identificado como la 2da víctima fatal dominicana del bote de pesca que naufragó en Nueva York. En total ese accidente dejó cuatro hombres muertos y dos heridos. En 2022 un niño y mujer hispanos murieron ahogados al volcarse su bote en río Hudson de Nueva York.

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

La ciudad de Nueva York ofrece clases de natación gratis para bebés (de 18 meses a 5 años), niños (de 6 a 17) y personas mayores (a partir de los 62 años). Antes de dirigirse a la playa o piscina se recomienda consultar el clima y protegerse del sol. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Tragedias similares

A principios de este mes una niña de 6 años residente de Brooklyn (NYC) pereció ahogada durante un paseo familiar a una playa en Long Island (NY). Previamente Harbe Nagi, un niño autista de 7 años que tenía un “gran interés por el agua”, fue hallado muerto en una piscina tras haber desaparecido durante una fiesta en el norte del estado Nueva York.

El mes pasado Davoris “Peter” Carter III, niño de 14 años, fue hallado sin vida días después de haber desaparecido en una playa en Wildwood, Nueva Jersey. En un caso similar, el 30 de mayo Brandon Figueroa, adolescente de 18 años, fue hallado muerto días después de que desapareciera al ser arrastrado por la corriente mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens (NYC).

En agosto del año pasado una mujer y un hombre murieron ahogados con pocos minutos de separación en playas de Brooklyn (NYC) y Nueva Jersey. También en el verano de 2025 un joven inmigrante africano de 23 años fue encontrado sin vida días después de su desaparición mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens.

En julio de 2025 se encontró el cuerpo de un hombre flotando cerca de la calle Beach 97th St, a unas 4 millas (6.5 kms) al oeste del lugar donde se ahogó posteriormente el inmigrante. Más tarde fue identificado como Jimmy Rambally (37), un experto nadador pues había trabajado como salvavidas.

Desde abril de 2025 desapareció en una playa en Long Island (NY) Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York. Aún no ha sido encontrado, aunque se presume que falleció ahogado. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.

En octubre de 2024 el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda. En agosto de 2023 un niño autista de 9 años se ahogó luego de desaparecer de la tienda Ikea en Brooklyn (NYC).

También en 2023 dos niños amigos fueron hallados sin vida en los ríos Hudson y Harlem, tras varios días de búsqueda. En un caso similar, en la primavera del año 2020 dos menores hispanos de 13 años que habían sido reportados desaparecidos fueron hallados muertos con semanas de separación tras haberse lanzado juntos jugando al río Hudson en el Alto Manhattan (NYC). En 2018 Marco Ávila y su hijo del mismo nombre, residentes de Queens (NYC), fueron encontrados muertos dentro de un caudaloso río de Hudson Valley, donde habían desaparecido días antes.