Alertan que pronto acaba el plazo para hacer cursos de seguridad en construcciones

Al menos unos 8,600 proyectos de construcción en la Gran Manzana deberán garantizar que sus trabajadores cumplan con 30 horas de capacitación

El próximo 1 de diciembre vence el plazo obligatorio, para que todos los trabajadores de la construcción en los 8,600 proyectos grandes y medianos de la Gran Manzana, completen la segunda etapa de 30 horas del entrenamiento de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), y por ello el Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB) inició esta semana una campaña para exhorta a colocar en las áreas de trabajo carteles multilingües para crear conciencia sobre esta fecha límite.

Melanie La Rocca, comisionada de DOB, anunció que se trata de una campaña para que no hayan excusas para que se ignoren los plazos, para que tanto los trabajadores y supervisores, obtengan capacitación en seguridad, según lo requiere la Ley Local 196 de 2017.

“Debido a que las personas que están construyendo el futuro de la ciudad de Nueva York provienen de todo el mundo, hemos creado una plantilla, para estos nuevos letreros que se puede descargar en nuestro portal web en 14 idiomas“, dijo la funcionaria.

En Long Island City, en Queens, una de las áreas de la ciudad en donde el estruendo de espigadas construcciones y el movimiento de obreros se hace muy palpable a la vista, en la avenida 41 con la calle 29, la trabajadora dominicana Sherly Flores, de 32 años, aseguró que además de tener su curso de adiestramiento al día, en la empresa contratista en donde labora como banderista, todo “el tema de capacitación está en regla”.

“Antes de ingresar a trabajar aquí, yo tenía el curso de 10 horas y el de 30 horas listo. En proyectos grandes, es difícil que entres a trabajar si no has tenido la capacitación”, precisó al frente de la inmensa construcción a pocas cuadras de la estación del Subway en Queens Plaza, en donde tiene como misión garantizar la seguridad de los transeúntes y los conductores por la transitada vía.

Flores confirmó que en efecto, ya en las áreas internas de ese proyecto residencial y comercial, instalaron recientemente un aviso en inglés y en español, recordando sobre los plazos de la capacitación de OSHA.

No pasa lo mismo en otros cuatro proyectos en la avenida 41, de esa área de Queens, en donde los supervisores indicaron a El Diario, que en cuestión de horas, completarán la reciente exigencia de DOE.

Para que este plan de capacitación sea más accesible, las solicitudes ahora también están abiertas para un programa de reembolso de seguridad en el sitio de construcción, un subsidio que se tramita a través del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) de Nueva York, para el cual solo aplican empresas de construcción, con uno a quince empleados.

El andamiero ecuatoriano Luis Jimenez, de 52 años, quien trabaja en un proyecto de restauración en Manhattan, en la Séptima avenida con la calle 57, asegura que “los patrones ahora son muy exigentes con los cursos, pero uno lo tiene que pagar. Yo a mediados de año logré un acuerdo para que me lo descontaran por semanas, para que no se me hiciera pesado. Me costó $250 dólares”, dijo el inmigrante.

Entre tanto, María Elgica, otra trabajadora de la construcción ecuatoriana quien tiene dos años en el sector, estimó que será muy difícil que en un “proyecto de los gigantes“, los trabajadores puedan evadir el plan de capacitación sobre seguridad, pero el reto está en garantizar lo mismo en las pequeñas construcciones.

“No en todas partes presionan por los cursos, en las obras pequeñas, no pasa nada”, comentó.

¿Dónde, por qué y cómo capacitarte?

Para cumplir con los requisitos de capacitación, los trabajadores y los supervisores pueden obtener capacitación en seguridad de cualquier proveedor de cursos aprobado por el DOB, el cual e stá disponible en español en varios sitios de la ciudad . Visita el mapa interactivo de proveedores de cursos: nycbuilding.com

. Visita el mapa interactivo de proveedores de cursos: nycbuilding.com Desde marzo 2018 entró en vigencia la Ley 196 que impone requisitos de seguridad para proteger a los trabajadores de la construcción. El próximo 1 de diciembre vence el plazo de adiestramiento para que se hayan completado 30 horas de capacitación.

Es obligatorio que el curso de OSHA se cumpla en persona y con un maestro o, en caso de ser online, en un aula donde esté presente en todo momento un supervisor.

Con estos cursos se reconocen, evitan y previenen riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Además, profundizan en sus derechos, tomando en cuenta que existe un gran porcentaje de trabajadores de esta industria que son indocumentados.

Accidentes fatales en NYC