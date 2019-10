“Así soy yo”: Kimberly Flores responde a quienes la critican en redes sociales por sus senos

View this post on Instagram

ASÍ SOY YO …. Una persona de sentimientos débiles🙈, pero con carácter fuerte👊🏻, no siempre ando de buen humor, pero siempre doy gracias a Dios por la familia que tengo y cada día ser una mejor persona❤️, a veces me enojo muy rápido y soy muy difícil de entender🌵, pero prefiero que me odien por cómo soy a qué me amen por algo que aparento ser 🍀… #SeFeliz #SeTu #amaloquehaces #disfrutalavida #AsiesmiVida #MuyPronto Fotografía @soyantoniotorres Maquillaje @kevinrivasmakeup