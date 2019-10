Christian Chávez ex RBD: “Doy gracias a Dios por ser gay”

Ha superado los prejuicios y los ataques

Han pasado ya varios años desde que Christian Chávez se declarara homosexual y aunque a lo largo del tiempo ha recibido un sinfín de muestras de apoyo y cariño por parte de sus compañeros del medio artístico y de sus seguidores, confiesa que ha atravesado por momentos muy difíciles, incluyendo un intento de suicidio.

En entrevista con Mónica Naranjo para su programa “Mónica y el sexo”, el ex RBD dijo que ha sido todo un reto enfrentarse a las críticas y ser víctima de burlas y ofensas de todo tipo; sin embargo, asegura que no se arrepiente de haber dicho sus preferencias sexuales, pues hoy por hoy disfruta de su vida sin ponerse prejuicios.

“Hoy amo lo que soy, hoy le agradezco a Dios el haber nacido gay. No lo cambiaría por nada del mundo porque me amo y porque yo sé que todo lo que he logrado ha sido por esa parte de mí que tanto traté de negarla pero que con el paso del tiempo me ha dado muchísimas lecciones y enormes satisfacciones”, dijo Christian.

Asimismo, el cantante y actor aseguró que hoy vive uno de los mejores momentos en el ámbito personal, pues recientemente se convirtió en tío de una nena llamada Galia y está tan emocionado con esta nueva etapa en su vida que no ha dejado de compartir a través de sus redes sociales fotografías en las que carga, abraza y besa a la bebé.