Lali explora ritmos urbanos con ‘Brava’

La cantante de pop argentina, quien funde, trap, electrónica y hip hop, se trae su gira a Le Poisson Rouge

La cantante argentina Lali asegura que su música estará siempre abierta a nuevos ritmos y a la experimentación y pone como muestra de esto ‘Brava’, su nuevo álbum en el que se distancia del pop, el género con el que se ha dado a conocer, para abrazar ahora sonidos urbanos.

Mariana Expósito, su nombre de pila, explica que ‘Brava’ le ha permitido hacer un anhelo hecho realidad. Y es que con esta producción la cantante hará su primera gira por Estados Unidos. Lali, quien funde pop, trap, electrónica y hip hop en sus canciones, se presentará en Nueva York el próximo miércoles 30 de octubre, en Le Poisson Rouge.

“Poder hacer esta gira con mi disco en Estados Unidos me llena de mucha alegría, es un sueño hecho realidad. Me da mucha emoción cantar en Nueva York, es una ciudad que me encanta y como artista es un gran honor poder llevarles mi propuesta. Será una noche super especial en donde podrán escuchar temas de mis discos anteriores y claro música de este nuevo álbum”, indica.

El ‘Brava Tour’ llevará a Lali por ciudades como San Antonio, Texas, Nashville, Chicago, Washington D.C., y Miami.

De igual manera, la cantautora explica que siente que su nuevo álbum, el tercero de estudio en su carrera, es una muestra de su crecimiento y comenta que la producción, en la que hace mancuerna con el dúo venezolano Mau y Ricky, Jesús ‘Chuy’ Navarro de Reik, Pablo Vittar y Abraham Mateo, le ha brindado múltiples razones para celebrar.

“Estoy muy feliz con esta producción porque es un disco moderno, fresco con una fusión de ritmos distinta, algo que tenía muchos deseos de hacer. Hice colaboraciones maravillosas y entró ahora en una onda más tropical, un sonido nuevo para mí, porque ahora juego con el dembow latino, una onda más, urbana. Nunca he querido encasillarme en un género, el pop es un género muy versátil y dejo las puertas abiertas a la creatividad y a la posibilidad de hacer trabajos diferentes”, subraya la artista.

La intérprete de ‘Caliente’, ‘100 grados’, ‘Sin querer queriendo’ y ‘Besarte mucho’, que presentó su álbum debut ‘A bailar’ en 2014 y dos años más tarde presento ‘Soy’, bajo el sello Sony Music, también habla del comienzo de su carrera y de su rol de actriz, una faceta en la incursionó con apenas 10 años de edad.

“Aunque mucha gente me conoce por mi rol de actriz, la música es algo que siempre ha estado en mi vida, desde pequeña bailaba, cantaba, actuaba, es algo que llevo muy dentro. Mi prioridad y toda mi energía esta enfocada en la música en este momento, pero la actuación claro siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”, cuenta la artista que vio el despegue de su carrera a través de la banda Teen Angels, a raíz de su participación en la serie de televisión ‘Casi ángeles’, en su natal Argentina.

Sus seguidores también pudieron verla actuar en 2018 en la cinta ‘Acusada’ de Gonzalo Tobal, un drama en el que tiene papel protagónico y en el que interpreta a una mujer que ha sido acusada de asesinar a su mejor amiga y en el que actuó junto a Gabriel García Bernal y Leonardo Sbaraglia, entre otros.

“‘Acusada’ fue una experiencia fantástica. Sin dudas me siento afortunada de poder hacer lo que me gusta y de estar rodeada de gente que me impulsa e inspira a seguir día a día. Quiero a través de mi trabajo devolver todo el apoyo que he recibido y ayudar a abrir puertas a otros artistas, facilitarles el camino”, concluye la artista que grabó junto a Thalía el tema ‘Lindo pero bruto’.