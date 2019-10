Miedo e incertidumbre entre hispanos en Nebraska tras arrestos de ICE en fábrica de madera

Agentes federales detuvieron a 11 inmigrantes mexicanos y tres guatemaltecos

La incertidumbre y el miedo son los sentimientos que reinan entre hispanos en la ciudad de Madison en Nebraska, luego de que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una intervención en una fábrica de madera que culminó en el arresto de 14 inmigrantes.

“Un día levantarte normal y que otro día esto que ha pasado te de vueltas por la mente”, dijo Dagoberto a Telemundo sobre su sentir tras el operativo de la agencia federal en D&D Industries Inc.

El día de la redada el inmigrante no fue a trabajar, y, aparentemente, eso lo salvó de las garras de “La Migra”.

“Me siento muy mal por lo que ellos están pasando. Son seres humanos, tienen necesidad, y me imagino que ahorita tienen temor y ocupan mucha ayuda”, expresó el trabajador ante las cámaras.

Aunque ICE confirmó a la referida cadena sobre el operativo en la fábrica; al momento, no se han divulgado detalles de las acusaciones o los delitos que se le imputan a los arrestados, tampoco sus identidades.

La esposa de uno de los detenidos dijo, por su parte, que no entiende el motivo de la intervención, ya que no son criminales.

“Ellos no andan haciendo cosas malas, están trabajando sanamente. Lamentablemente, muchas personas no lo toman así, nos ven como criminales”, dijo la mujer que prefirió no identificarse por temor a represalias.

En la intervención esta semana, ICE detuvo a 11 inmigrantes mexicanos y tres guatemaltecos, de acuerdo con las cifras que maneja el medio.

La empresa D&D Industries está a 600 metros de la planta procesadora de carne de Tyson Foods, que fue escenario de una masiva redada por parte de agentes federales de inmigración en diciembre 2001.

Este jueves, la Comisión Latino Americana de Nebraska (NLAC) informó que dos de sus miembros viajaron hasta la zona para establecer la identidad de los detenidos y para ayudar a las familias afectadas.

Al momento, sin embargo, no se tienen los nombres de los empleados.