Lanzan campaña para renovar y tramitar más fácil el “IDNYC”

La comisionada de Asuntos de Inmigración y autoridades escolares anunciaron nuevos planes en el proceso de la identificación que ya tienen más de 1.3 millón de neoyorquinos, sin importar su estatus

Han pasado casi cinco años desde que entró en vigor el ID Municipal de la Gran Manzana, conocido como IDNYC, que puede obtener cualquier neoyorquino, sin importar su estatus migratorio, y faltando solo unos meses para que se venzan las primeras identificaciones, la Ciudad lanzó una campaña para facilitar los trámites. La campaña será en varios idiomas, entre ellos español e irá desde este noviembre hasta junio del 2020.

Así lo anunció este martes la comisionada de Asuntos de Inmigración, Bitta Mostofi, en el Museo de los Niños de Brooklyn, donde mencionó varias novedades que comenzarán a implementarse para renovar y tramitar el documento, a partir del mes de diciembre.

“Estamos anunciando la campaña de renovación desde el próximo 2 de diciembre que será mucho más fácil, ya que las personas que tienen el ID pueden hacerlo por internet o ir a nuestros centros disponibles”, comentó la funcionaria de la Administración De Blasio, al tiempo que explicó que uno de los cambios destacados es que trabajarán junto a autoridades escolares para que estudiantes de 10 a 13 años puedan tener la identificación y de manera rápida.

“Empezamos con este plan piloto en tres escuelas de Brooklyn y en el próximo año esperamos expandir el programa a otras escuelas de la ciudad. El mensaje que queremos enviar a todos los neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio, ha sido y seguirá siendo que todos somos iguales y que el propósito del ID es que se sientan seguros interactuando con las agencias de la Ciudad”, agregó Mostofi.

La nueva tarjeta del ID Municipal, que ya han tramitado más de 1.3 millones de neoyorquinos, cuenta además con un diseño nuevo, y no posee ningún chip, como se sugirió hacer en un momento, hecho que había generado cierta preocupación entre inmigrantes.

“Durante los últimos cinco años, el IDNYC se ha convertido en el programa de identificación municipal más grande y exitoso de la nación debido a este compromiso de accesibilidad e inclusión, y esta nueva expansión garantizará que aún más neoyorquinos puedan sacarlo”, comentó el alcalde Bill de Blasio.

Asimismo, J. Phillip Thompson, vicealcalde de Iniciativas de Política Estratégica de la Administración local, hizo un llamado a los habitantes de los cinco condados para que renueven y tramiten el ID, al que definió como un sello de unidad.

“El IDNYC representa el compromiso inquebrantable de esta administración con la equidad y la inclusión para todos los neoyorquinos”, dijo el funcionario, mencionando que el ID permitirá que los portadores reciban más descuentos y entradas a sitios culturales y de interés, como los zoológicos. “El IDNYC hace que esta ciudad sea más accesible para todos, independientemente de sus circunstancias”.

El canciller de Educación, Richard Carranza, se mostró complacido de saber que ahora estudiantes más jóvenes podrán obtener el ID.

“El IDNYC es más que una tarjeta de identificación, es la clave de los innumerables recursos y experiencias culturales que la ciudad de Nueva York tiene para ofrecer. Gracias a nuestra asociación, el IDNYC estará disponible para más estudiantes directamente en sus escuelas, ampliando las oportunidades para que los estudiantes exploren esta ciudad y reafirmando su identidad como neoyorquinos”, dijo Carranza.

El Canciller mencionó que las primeras escuelas en tener ese servicio son la J.H.S. 291 Roland Hayes, en Bushwick, la M.S. 51 William Alexander, en Park Slope y la M.S. 562 Evergreen Middle School for Urban Exploration, en Bushwick.

“Los estudiantes de secundaria de 10 años en adelante que asisten a estas escuelas seleccionadas pueden obtener el IDNYC sin la presencia de un padre o tutor”, agregó Carranza, explicando que la dirección que aparecerá en sus tarjetas será la de sus escuelas.

Otro de los cambios anunciados es que aquellos que residen en residencias universitarias podrán utilizar sus contratos de vivienda universitaria como prueba de dirección.

Para tramitar la renovación, no será necesario esperar hasta el último momento ya que las nuevas medidas permiten que se tramite uno nuevo faltando menos de 60 días para expire, o en casos en los que haya expirado por menos de 6 meses.

A través de internet también se podrán hacer cambios como dirección, con documentos de residencia escaneados y agregar una designación de género. Otros cambios como el nombre, la estatura o el color de los ojos del titular de la tarjeta deben completarse en persona en un Centro de inscripción.

La mexicana Esther Sánchez, quien fue de las primeras personas en tramitar el ID, aseguró que esa identificación le abrió puertas, especialmente en asuntos relacionados con sus hijos.

“Yo antes batallaba mucho cuando iba a los hospitales y si no llevaba un ID no me dejaban registrar a los niños y en las escuelas no podía entrar, porque pedían identificación y me encontraba con muchos guardias racistas que no me aceptaban mi pasaporte de México y esta identificación me hizo sentirme más libre”, comentó la madre de tres hijos de 18 años, 15 y 10, quien agregó que se siente más tranquila al saber que incluso su niña menor ya puede tener una identificación para cuando salga a la calle.

La madre de familia, quien confesó que hará la renovación en persona porque es “muy mala con la tecnología”, instó a todos los inmigrantes, sin importar su estatus, a que saquen el ID y dejen el temor de lado, pues es un documento muy seguro ya que la Ciudad no comparte información con autoridades federales.

“Me he encontrado con muchas personas de la comunidad que tienen miedo de sacarlo, pero siempre les digo que este ID es importante porque es para todos. No tiene ningún sello diciendo que unos son documentados y otros no. Es un gran beneficio y así uno puede andar sin miedo”, concluyó la mujer.

La Ciudad asegura que gracias a los beneficios del ID, los titulares de las tarjetas han acumulado ahorros de más de $55 millones en membresías y otras tarifas en más de 50 lugares de artes.

Datos del IDNYC