El IDNYC implementará cambios para facilitar trámites y renovaciones

Este miércoles terminó el período para que el público emitiera comentarios sobre algunas reformas al programa, que busca que el proceso sea más ágil y que contempla diligencias online

Faltan solo cuatro meses para que caduquen las primeras tarjetas de la identificación municipal de Nueva York, conocidas como IDNYC, y la Ciudad está contemplando varios cambios, a fin de facilitar los trámites de los neoyorquinos que lo soliciten por primera vez y aquellos que necesiten renovar el documento.

Y luego de varios meses de recibir comentarios del público sobre enmiendas propuestas, como la renovación de tarjetas, actualización de direcciones, la posibilidad de que niños entre 10 y 13 años soliciten la tarjeta sin un cuidador presente en los sitios de inscripción de escuelas intermedias y que se elimine el costo de reemplazo de las tarjetas cuando sean robada, este miércoles terminó el período de audiencias y la Ciudad reafirmó que a partir del 2 de diciembre, varias diligencias podrán hacerse en internet.

Así lo recordó la comisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante (MOIA) Bitta Mostofi, quien aseguró que a final de este año habrá una plataforma en línea para que los neoyorquinos que se inscribieron en el programa en 2015, (aproximadamente 715,000 portadores del IDNYC, del millón 300 mil que actualmente lo tiene) puedan renovar sus IDs.

“El IDNYC se lanzó en enero de 2015 y el primer conjunto de tarjetas caducará en los próximos meses. Estas enmiendas propuestas al programa IDNYC proporcionan un proceso de renovación de tarjeta simplificado”, aseguró la Comisionada, quien destacó la importancia de implementar otras reformas. “Entre otras cosas, estas enmiendas también permiten a los titulares de tarjetas existentes actualizar su dirección, incluso en la renovación, sin exigirles que presenten documentos de residencia originales”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, elogió los cambios impulsados en beneficio de los neoyorquinos y recordó que el IDNYC es seguro para todos, incluso para aquellos inmigrantes indocumentados, pues para su trámite no solo no se piden papeles migratorios sino que además la Ciudad tiene el derecho de proteger los datos de quienes lo obtengan y no los comparte con autoridades federales.

“Muchos neoyorquinos confían en su identificación municipal para acceder a servicios vitales y realizar sus rutinas diarias. A medida que el IDNYC continúa expandiendo sus beneficios en su cuarto año de operación y se acerca a su primer período de renovación, es genial ver que el programa continúe haciendo que el proceso de registro y renovación sea flexible y fácil para los titulares de tarjetas”, aseguró el jefe del organismo legislativo de la Ciudad. “El Concejo sigue comprometido con el éxito y la seguridad del programa, lo que permite a todos los neoyorquinos participar plenamente en la vida de la ciudad”.

Phillip Thompson, vicealcalde de Iniciativas de Política Estratégica, destacó que el IDNYC es una prueba de que en Nueva York todas las personas son iguales y pueden acceder con ese documento a beneficios necesarios.

“Sirve desde abrir una cuenta bancaria, recibir documentos de salud vitales y obtener acceso gratuito a instituciones culturales de clase mundial “, dijo el funcionario. “El portal de renovación en línea ahora hará que sea más fácil que nunca para los neoyorquinos con tarjeta continuar cosechando los beneficios y servicios reservados exclusivamente para aquellos que llaman hogar a este lugar”.

El comisionado del Departamento de Servicios Sociales, Steven Banks, se mostró complacido con los cambios propuestos y calificó el IDNYC como “el programa de identificación municipal más exitoso en la nación” que garantiza que todos los neoyorquinos puedan acceder a servicios esenciales, sin importar de dónde vengan.

“Nos enorgullece hacer que sea aún más fácil para las familias y las personas solicitar y renovar sus tarjetas, en cualquier momento, y en cualquier lugar”, dijo Banks.

Armando Valderrama, portador del IDNYC, valoró los esfuerzos de la Ciudad y dijo que ese documento le ha hecho más fáciles muchas cosas, aunque urgió a las autoridades para que dentro de los cambios propuestos incluyan uno que, en su opinión es fundamental.

“Tener ID ya me hace sentir parte de esta ciudad, he podido abrir mi cuenta y usar esa tarjeta para entrar a lugares que antes no podía, pero creo que la gran falla sigue siendo que no lo aceptan en sitios de entretenimiento familiar ni bares, ni discotecas ni espacios donde exigen ID para entrar”, dijo el colombiano. “Me duele saber que muchas veces salgo cansado de trabajar y quiero ir a divertirme a un bar y me niegan la entrada porque no admiten esa identificación. Ojalá hagan ese cambio”.

El IDNYC es prueba de identificación o residencia en todas las agencias de la ciudad, incluso para la policía de Nueva York y está disponible para todos llamando a la línea 311 para conocer dónde y cómo puede tramitarlo.