Asesinan cerca de su casa a rapero mexicano “Panchas Psycho”, “un cholo de corazón”

Dos desconocidos lo atacaron en Guadalajara y huyeron en una moto

Las autoridades no han divulgado las causas del asesinato del rapero mexicano José Juan Moya Martínez, conocido como “Panchas Psycho”.

Moya Martínez fue asesinado el pasado domingo a eso de la 1 p.m. en la colonia Heliodoro Hernández Loza, de Guadalajara, por dos desconocidos que, tras el ataque, escaparon en una motocicleta.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos como Milenio, el artista –cuyo distintivo era su cuerpo completamente tatuado– fue acribillado con al menos tres disparos cerca de su domicilio, ubicado en la calle Miguel Auza y la José María Martínez.

Las autoridades recuperaron cuatro casquillos de bala en la escena.

El exponente de música urbana de 35 años, que incluso se había presentado en Europa, era intérprete de temas como “Tinta en mi piel” o “México y sus culturas”.

Amigos del occiso expresaron a Milenio estar sorprendidos con la noticia.

“Es compilla del barrio, de toda la vida uno lo conoce, el bato si era leña, es rapero y todo, viaja y todo, se fue a Europa, Alemania a cantar, pero pues se lo fumaron”, comentó una fuente al referido diario al tiempo que indicó que el rapero era adicto a las drogas.

El entrevistado, que no quiso revelar su nombre, dijo que “Panchas Psycho” “se la vivía con sus hijas, era buen compilla, era guerrero, no le temblaba ni nada al bato, pero, pero para un manchado siempre hay otro manchado verdad”.

“La verdad no sé qué pedos tenía mi carnal, mi compa era caxxxx tenía tatuado el cráneo, todo el cuerpo, ese si era cholo y no chingaderas, no era cualquier pendejo”, agregó.