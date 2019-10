Expresidiarios ‘se ponen la corbata’ para apostar a una vida productiva

Alcaldía amplía el presupuesto para iniciativas que den facilidades de trabajo y asesorías de reinserción social a personas que salgan de las cárceles

La vida no ha sido fácil para el venezolano Ramón Joseph. Luego de estar un largo tiempo tras fríos barrotes, enfrenta un proceso de libertad condicional y tratar con la “mejor intención de emprender una nueva vida” de vuelta a las calles de Nueva York, a donde emigró hace 30 años, es apenas ahora, luego de cuatro años libre, que empieza a ver una luz al final del túnel.

“Es complicado conseguir un trabajo que te permita la subsistencia. Lo más complicado es que el ‘parole’, te obliga a un régimen de presentación, que muy pocos empleadores entienden. Por eso, he tenido que dejar trabajos”, explicó el caraqueño que de manera muy inestable, ha podido laborar como soldador en la industria de la construcción.

Pero ahora Ramón está aprendiendo a ponerse corbatas. Busca más recursos para enfrentarse a entrevistas de trabajo y tiene “ambiciones personales” de querer transformar su vida. A pesar de sus errores, está tratando de desafiar a una cultura en donde haber pisado un centro de reclusión, es casi “una condena a la oscuridad para siempre”.

Y es que al igual que centenares de exreos, ahora Ramón tiene la oportunidad de participar en la ampliación de la iniciativa De Cárceles a Empleos, financiada por la Ciudad, con una inversión anual que se aumentó a $ 19 millones de dólares, lo cual significa una palanca que impulsa todo un sistema de talleres de preparación, servicios terapéuticos y opciones de trabajo a excarcelados, independientemente de la sentencia que hayan tenido.

Corbatas con gran poder motivador

Rob DeLeon, Vicepresidente de Programas de ‘The Fortune Society’, una de las organizaciones que integra estos planes de reinserción, asegura que estas jornadas en donde se enseña a personas que están reconstruyendo sus vidas, a ponerse una corbata, “tienen una gran poder motivador”.

“Eso aumenta su confianza. Cuando se visten en traje formal para buscar un trabajo, influye en su dignidad. Aquí los orientamos, para que entiendan que a pesar de los errores siempre se puede empezar de nuevo. Y siento que hay una sociedad que está cambiando sus estigmas”, cree DeLeon.

El lema de esta actividad es Cada Líder Necesita una Corbata y forma parte de una estrategia amplia y comprensiva que ofrece las herramientas necesarias, para que los participantes tengan una brújula que los oriente en su inserción en el campo de trabajo.

Alex Pabón, un boricua que fue privado de libertad por muchos años, porque como él mismo narra “se cogió un caso”, se muestra gratificado porque estos programas no solo lo ayudaron a conseguir un opción laboral digna, sino que le abrieron la puerta para ser facilitador en un salón de clases, para que otros exreos tengan herramientas para navegar, de manera eficiente, en la búsqueda de trabajo.

“Cuando uno sale de la cárcel, tú no tienes nada. Ni sabes qué significa estar libre. Tengo a mi familia de nuevo y estoy trabajando. Si es posible salir de ese foso. Sí se pueden conseguir opciones para sobrevivir de manera digna”, dice emocionado Pabón.

También desatan los nudos emocionales

El proceso de aprender a hacer diferentes nudos de corbata, se combina con asesorías de cómo encarar una entrevista, cuáles son las vías para conseguir una oportunidad y alternativas en el mercado de trabajo, pero especialmente a desarrollar actitudes y desenredar otros tipos de nudos: los emocionales.

“A mí me han dicho 100 veces no. Y yo salgo 200 veces a buscar. Aquí me han enseñado que la constancia es lo más importante. Ahora me pongo la corbata y salgo a buscar trabajo. Lo más importante, es lo que ahora hay dentro de mi. La certeza de que no quiero volver nunca más a Riskers, ni a nada que se parezca”, dijo “Milán Ross”, de 30 años, de los cuales ha estado 8 años en prisión.

Joanne Page, presidente The Fortune Society insiste que cuando las personas emergen del trauma de Rikers Island, incluso después de un breve encarcelamiento, a menudo pierden sus empleos y con demasiada frecuencia ponen en peligro su vivienda.

“El empleo es clave para detener el ciclo de reincidencia y reducir la población carcelaria y, en última instancia, cerrar la Rikers”, dijo Page.

El camino a la redención para quienes han puesto un pie en un centro penitenciario suele ser muy espinoso, pero como concluye DeLeon, “es momento que las comunidades entiendan que si le ofrecemos a esta población más oportunidades, tendremos cada vez una ciudad más segura”.

NY cree en las segundas oportunidades

El programa tiene otras derivaciones, pues tratará de promover que todos los proveedores de fuerza laboral estén capacitados en temas y leyes relacionadas con el trabajo, con personas con antecedentes penales.

“La ciudad de Nueva York cree en las segundas oportunidades. Estamos rompiendo el ciclo de encarcelamiento al asegurarnos de que las personas bajo custodia de la Ciudad, tengan la oportunidad de aprender y crecer. Además, tengan un camino hacia la estabilidad, al regresar a sus comunidades”, comentó el alcalde Bill de Blasio.

Julio Medina, fundador de la organización Exodus, que por veinte años ha trabajado en programas de orientación y de reinserción social, beneficiando a más de 25,000 expresidiarios, lamenta que el destino de gran parte de quienen abandonan las cárceles, sea un refugio para desamparados, porque entre otros factores la familia ya “no existe”.

“Con estos planes estamos brindando a las personas la oportunidad de obtener empleo y una opción para tener éxito en la vida. Esperamos continuar trabajando con la Oficina del Alcalde en futuras inversiones comunitarias y de justicia ”, comentó el activista.

De la cárcel a la comunidad

Estos planes permiten conectar a los proveedores de servicios de reinserción social como The Fortune Society y Exodus, con personas en prisión, antes de su liberación.

con personas en prisión, antes de su liberación. Los proveedores evalúan las necesidades de las personas y establecen conexiones para ofrecerle apoyo una vez que estén en libertad.

Las investigaciones demuestran que el período inmediato a la liberación es crítico , por lo cual es el momento clave para conectar a los expresidiarios con las organizaciones disponibles.

, por lo cual es el momento clave para conectar a los expresidiarios con las organizaciones disponibles. Se aprovecha al máximo la experiencia de personas que han transitado por el sistema penal, para convertirlos en mentores creíbles y ayudar a las personas , en su transición de la cárcel a la comunidad.

, en su transición de la cárcel a la comunidad. Para garantizar que los programas sean accesibles, para las personas liberadas de la cárcel, los servicios se ofrecen en los vecindarios a los que las personas regresan, a través de asociaciones con organizaciones e instituciones locales.

a los que las personas regresan, a través de asociaciones con organizaciones e instituciones locales. El objetivo central es lograr un empleo de transición remunerado, talleres y apoyos de preparación para el trabajo, servicios terapéuticos y una variedad de servicios sociales como parte de la solicitud.

En números

5,200 personas han sido las beneficiadas en el primer año de la activación de este programa.

han sido las beneficiadas en el primer año de la activación de este programa. 9,000 personas aproximadamente podrán formar parte de la programación y servicios del plan De la Cárcel al Empleo, con la inyección de recursos que acaba de anunciar la Alcaldía de Nueva York.

aproximadamente podrán formar parte de la programación y servicios del plan con la inyección de recursos que acaba de anunciar la Alcaldía de Nueva York. 20,000 es el promedio de la población carcelaria de la ciudad de Nueva York.

de la población carcelaria de la ciudad de Nueva York. 3,200 es la meta de privados de libertad promedio, que se aspira alcanzar en la Gran Manzana, de acuerdo con los planes de reducción del números de presos, de la administración de De Blasio.

Conoce sobre los planes

Si quieres conocer acerca de planes de reinserción social y organizaciones que son un soporte integral para personas que han sido privadas de libertad, puedes visitar los portales digitales de fortunesociety.org o etcny.org