¿Por qué Gignac no quiso ir a Boca Juniors?

El jugador de Tigres reveló que recibió una oferta formal muy tentadora y explicó por qué la rechazó

Los rumores eran ciertos y el verano pasado André Pierre Gignac recibió una oferta formal muy tentadora por parte de Boca Juniors para reforzar al club Xeneize, sin embargo, su amor por los colores universitarios hicieron que rechazara la propuesta y se quedara más tiempo con Tigres, él mismo lo explicó en una entrevista para Reforma.

“La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca, porque es un gran club y me encanta ese club. Pero no había marcado mi gol 105. Además, yo dije en varias entrevistas que me quería retirar en Tigres”, dijo sin dudarlo.

Gignac sobre Boca Juniors y clubes árabes "Nunca me quise ir, recibí ofertas increíbles, pero no había marcado mi gol 105, dije que me quería retirar en Tigres.

No soy un traidor, no puedo hacer eso, es una falta de respeto para la gente que me ha apoyado".

“Hicieron el esfuerzo para mi contrato. Iba a cobrar lo mismo que aquí”, agregó el futbolista sobre la oferta que le hizo el club argentino.

“Era perfecto, pero he dicho varias veces que quería terminar mi carrera en Tigres. Tenía la chance de ganar la Libertadores, tener revancha mía y de Boca contra River, porque perdieron la final un año antes”, manifestó el artillero, dejando entrever que por un momento pasó por su cabeza abandonar al club mexicano, pero al final pudo más su lealtad hacia los regios.

“Boca me encanta, no voy a mentir. Pero haberme ido mintiéndole a la gente, no hubiese estado bien. Por eso decidí rechazar la oferta”, finalizó.