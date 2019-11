Latinos afirman que votaron con poco conocimiento en estas elecciones

En los comicios para elegir al Defensor del Pueblo, el Fiscal de Queens y la consulta sobre cinco reformas a la Constitución Municipal, hubo poca afluencia y votantes admitieron estar desinformados

A las 6:00 de la mañana de este martes 5 de noviembre se dio inicio a la última jornada electoral del 2019, en la que más de 4 millones 700 mil votantes estaban registrados para sufragar. Y a juzgar por el panorama que reinó en muchos puestos de votación, la poca afluencia fue el común denominador.

Los votantes de la Gran Manzana debían elegir a jueces de las cortes, el Defensor del Pueblo, entre el actual funcionario Jumaane Williams, y el concejal republicano Joseph Borelli y el liberal Devin Balkind, la jefatura por la Fiscalía de Queens, entre la demócrata Melinda Katz y el republicano Joe Murray, al igual, y en Brooklyn, el concejal del distrito 45 entre el titular demócrata Farah Louis contra Anthony Beckford y David Fite.

Y junto a la poca presencia de votantes que se observó en la jornada, varios latinos que acudieron a la cita electoral, confesaron no solamente no estar bien informados sobre los candidatos que se disputaban los puestos públicos en juego, sino que manifestaron no tener ni idea de que había una consulta de 5 preguntas para hacer cambios en la Constitución Municipal.

“Yo vine a votar porque es un compromiso que como comunidad latina tenemos que cumplir para mostrar nuestro poder, pero tengo que ser honesto que no sabía sobre las preguntas que están poniendo a votación, ni sobre la Fiscalía de Queens”, dijo el ecuatoriano Manuel Cuzco tras ejercer su derecho en la escuela pública 16 de Corona, Queens y pedir que para futuras elecciones haya mayor información. “Creo que deberían invertir recursos para contarnos mejor a los votantes hispanos sobre lo que está en juego y poder entender todo de manera más clara”.

La dominicana Mercedes Hernández coincidió con la misma postura y tras advertir que hace falta que se informe mejor a los votantes, confesó que ella solo tuvo en cuenta un elemento a la hora de emitir su voto.

“Yo no tenía ni idea de que había preguntas y ni las entiendo, pero voté y por los candidatos aunque no los conozco la manera en que decido es que voto por toda la fila de los demócratas”, dijo la votante hispana.

En los puestos de votación de Astoria se vivió un panorama similar, y en las mesas de la Avenida 35, el colombiano Juan Castillo también dijo estar mal informado.

“Yo ya tenía claro que iba a votar por Defensor del Pueblo y por la Fiscal de Queens, pero no sabía que había unas preguntas todas raras y otras cosas de cortes, entonces lo que hice fue que elegí a todas las mujeres demócratas que vi y a las preguntas respondí sí en unas y no en otras tratando de entender”, se sinceró el votante.

La jornada electoral de este martes se dio luego de que por primera vez Nueva York implementara desde hace casi dos semanas el proceso de voto anticipado, que según otros votantes como el peruano José Lora, pudo ser la causa de poca afluencia.

“Yo creo que muchos votaron en estos días pasados y por eso hay menos gente. Quiero pensar que es eso, y si no, me parece muy grave que los latinos que pueden votar no se vinculen a estos procesos que son fundamentales para nuestro futuro”, dijo el maestro de idiomas.

Con la consulta sobre los 5 cambios propuestos a la carta magna de la Ciudad se pretendía establecer una votación por orden de preferencia en las elecciones primarias y especiales para todas las oficinas de la ciudad, cambiar la composición de la Junta de Revisión de Quejas Civiles con nuevos poderes y cambiaría las reglas de cabildeo y la composición de la Junta de Conflictos de Intereses (COIB).

Asimismo, establecer presupuestos independientes para algunas oficinas de la ciudad, facilitar la creación de un fondo para enfrentar crisis imprevistas y ampliar la notificación y los tiempos en el Procedimiento de Revisión Uniforme del Uso del Suelo de la ciudad.