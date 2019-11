Africa Zavala muestra una minicintura y más curvas que Kim Kardashian

View this post on Instagram

Gracias por todas sus atenciones @grandfaloscabos me relaje, como nunca , comí delicioso , ame las instalaciones , la vista 😍 y lo mejor es el excelente servicio y trato de cada una de las personas que trabajan aquí , Me hicieron pasar un maravilloso cumpleaños ! #grandexperience #Nomequieroir #africazavala #liveaquacabo