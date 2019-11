Hombre apuñaló a su esposa, avisó por texto y luego se suicidó colgándose de un árbol en Queens

Segundo caso de feminicidio y suicidio esta semana en NYC

Un hombre apuñaló fatalmente a su esposa, se lo informó por mensaje de texto a su cuñada y luego se ahorcó en un árbol cercano anoche, dijeron fuentes policiales.

El sospechoso, que no fue identificado de inmediato, mató a su esposa de 27 años en una casa en Albert Road, cerca de Whitelaw Street en Ozone Park.

Luego le envió un mensaje de texto a la hermana de la mujer para decirle que su esposa estaba muerta dentro de la casa, y que había una llave de repuesto debajo de una maceta.

La hermana corrió a la casa alrededor de las 7:30 p.m. y usó la llave para entrar, descubriendo el cuerpo, con varias heridas. La occisa se llamaba Donne Dojoy, informó ABC News.

La policía que realizaba una búsqueda en helicóptero del esposo lo encontró colgado de un árbol en un área boscosa cerca de la 165th Avenue en Howard Beach.

El sospechoso habla sido arrestado por intento de homicidio al estrangular a su esposa en agosto, dijeron fuentes policiales. A raíz de ese incidente, ella se mudó porque temía por su seguridad.

“La saqué. No puedo creer que esto haya sucedido. La saqué porque lo dejó, estaban peleando”, dijo una vecina, que se identificó como Wanda. “Le dije que no volviera allí”, agregó a New York Post.

La identidades del hombre no se ha revelado. La investigación estaba en curso el viernes por la noche.

Fue el segundo caso de feminicidio y suicidio esta semana en NYC, luego de que Jennifer Schlecht fuese decapitada por su esposo, Yonathan Tedla (46), quien también le cortó el cuello a la hija de ambos y luego se suicidó, ahorcándose en el apartamento donde vivían en Harlem, en medio de un tenso divorcio.

Busque ayuda