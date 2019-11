¿Es reversible la pérdida auditiva?

La mayoría de los casos de pérdida auditiva en los adultos mayores se debe en gran medida al envejecimiento y, por lo general, no es reversible. Pero algunos problemas se relacionan con afecciones que se pueden solucionar, dice Douglas Backous, MD, neurotólogo de Puget Sound ENT en Edmonds, Washington.

Habla con tu médico si tienes problemas para escuchar. Pero considera lo siguiente:

Demasiada cera en los oídos

Cerca de un tercio de los adultos mayores tienen exceso de cera en los oídos, según la Academia Americana de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-HNS). “A medida que la gente envejece, la cera se vuelve más seca, lo que dificulta su expulsión natural del oído”, dice Benjamin Tweel, MD, un otorrinolaringólogo del Hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York. La acumulación de cera puede amortiguar el sonido. Los canales auditivos también se estrechan con la edad, por lo que incluso una pequeña cantidad de cera puede afectar la audición.

Tu médico usará un instrumento con luz llamado otoscopio para determinar si tienes una obstrucción debido a la cera o cerumen. El médico puede remover la cera con un instrumento curvo llamado cureta, o diluyendo la cera con una jeringa de goma llena de agua tibia.

Para prevenir que se acumule la cera, usa gotas con peróxido de carbamida, como Debrox, dice Tweel. Pregúntale a tu médico con qué frecuencia debes usarlas, ya que las gotas pueden irritar los oídos si las usa con demasiada frecuencia. Deja de usar los hisopos de algodón, que pueden empujar la cera más adentro del oído, y no coloques velas encendidas y huecas en el canal auditivo. Esto puede causar quemaduras.

Senos nasales obstruidos

La congestión nasal puede hacer que las trompas de Eustaquio (que conectan el oído medio con la nariz y la garganta) se cierren temporalmente. “Y esto hace que se acumule líquido en los oídos, lo que causa pérdida de la audición”, dice Tweel. Por lo general, la audición vuelve a la normalidad a medida que disminuyen los síntomas de un resfriado, una infección sinusal o una alergia.

Pero si los problemas de audición duran más de una o dos semanas o aparecen más de dos o tres veces al año, consulta a tu médico. “Es conveniente que descartes otra afección subyacente, como alergias no diagnosticadas o pólipos nasales”, dice Backous.

Algunos medicamentos de venta libre

Tomar altas dosis de analgésicos de venta libre como aspirina, acetaminofeno (Tylenol y genérico), ibuprofeno (Advil y otros) y naproxeno (Aleve y otros) durante largos períodos se ha asociado con el acúfeno (zumbido de los oídos) y pérdida auditiva. Varios estudios han encontrado que las personas que usan acetaminofeno o ibuprofeno al menos dos veces por semana tienen entre 7% y 24% más probabilidades de desarrollar pérdida auditiva que aquellos que los toman con menos frecuencia.

Si tomas esos medicamentos regularmente, pídele a tu médico que te dé otras opciones. “Este tipo de pérdida auditiva tiende a ser reversible hasta cierto punto”, dice Backous. “Pero el uso continuo de estos medicamentos en dosis altas puede provocar pérdida auditiva permanente o acúfeno”.

Infecciones del oído

Las infecciones del oído medio y externo pueden ocurrir ocasionalmente en adultos mayores, especialmente si fuman o tienen alergias. “Ambas pueden irritar las trompas de Eustaquio, haciendo que el área alrededor se inflame y evite que el líquido se drene”, dice Backous. Este líquido se acumula detrás del tímpano, creando un caldo de cultivo para virus y bacterias. La infección que se produce en el oído medio puede causar dolor, drenaje de líquidos, audición amortiguada y, en ocasiones, problemas de equilibrio.

Las infecciones leves del oído medio a menudo se resuelven solas, por lo tanto, usa un analgésico de venta libre durante dos o tres días para aliviar las molestias. Si los síntomas persisten o empeoran, pregúntale a tu médico si necesitas antibióticos.

Las infecciones del oído externo, que pueden causar drenaje de líquido y dolor significativo, pueden presentarse cuando el exceso de humedad en el oído interrumpe el equilibrio de virus, bacterias y hongos normales que viven allí. En ocasiones, estas infecciones desaparecen por sí solas, pero es mejor consultar a un médico si te sientes incómodo, dice Backous, y ciertamente si el dolor no se alivia en una semana. Es posible que necesites una gota ótica con receta o que tu problema sea otro.

Una vez que la infección se haya sanado, enjuaga tus oídos semanalmente con una combinación de vinagre blanco y alcohol en las mismas cantidades, sugiere Backous. Esto ayuda a restablecer el pH del oído a niveles normales, lo cual reduce el riesgo de otra infección.

