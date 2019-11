¿Sigue “El Chapo” deprimido en prisión?

Guzmán Loera tiene menos días al aire libre

La primera vez que los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera vieron a su cliente encerrado en la ADMAX de Florence, Colorado, se sorprendieron por el drástico cambio físico y emocional que presentaba, ya que estaba deprimido y demacrado, según reveló el abogado Marc Fernich, quien trabaja en la apelación de la sentencia.

“Me di cuenta de que estaba triste. Completamente diferente. Su comportamiento, sus ojos”, contó Fernich en septiembre a la revista New York.

A cuatro meses de su traslado a esa prisión de súper máxima seguridad, las condiciones para el líder del Cártel de Sinaloa no han cambiado, aunque su ánimo parece mejorar, reportó la abogada Mariel Colón, quien forma parte del equipo que trabaja en el siguiente paso de la defensa, además de ser quien más lo visita con regularidad.

“Estuve yendo cada quince días”, reconoció en entrevista. “Lo veo más tranquilo, pero está triste… se le nota desanimado”.

Debido a la tempo a la llegada de la nieve, el mexicano no puede disfrutar todos los días sus ejercicios al aire libre. La abogada dijo que la primera nevada comenzaron las restricciones y no sale al espacio cerrado. “Lo sacaron tres días después”, indicó, además de confirmar que –sin previo aviso– a Guzmán Loera solamente lo dejan salir a ese espacio tres días por semana, no los cinco originales. “No nos dijeron el motivo”, afirmó Colón.

Indicó que Guzmán Loera está buscando aprender más palabras y expresiones en inglés, para comunicarse mejor. “Le he enseñado algunas palabras”, dijo Colón, pero reconoce que tampoco ha aprendido tantas para mantener una conversación.

Agregó que su cliente habla por teléfono con su hermana Bernanda dos veces al mes, durante 15 minutos cada ocasión, aunque en algún momento también su madre, María Consuelo Loera Pérez, se comunicó con él.

“Principalmente habla con Bernarda”, apuntó. Ese tiempo de comunicación es distinto al contacto que puede tener con sus abogados, pero como están en Nueva York trabajando con el caso de apelación es difícil visitarlo todos los días, como ocurría cuando estuvo encerrado en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan.

Colón agregó que “El Chapo” tiene una televisión con dos canales disponibles en español y fue a través de ese medio que se enteró sobre el operativo contra su hijo Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, aunque no quiso ahondar sobre los comentarios de su cliente al respecto.

A pregunta expresa, Colón confirmó que su cliente no tiene abogados en México. Indicó que José Luis González Meza, quien presume ser parte de ese equipo, no representa a su cliente.

“No sé por qué dice eso”, dijo sobre la afirmación de González Meza de representar a “El Chapo” en México. “Sé que ayudó a la mamá y a la hermana a tramitar visa para Estados Unidos… pero no lo consiguieron”.