Trump fue recibido con protestas al dar discurso en Desfile de los Veteranos de NYC

Carteles y voces que gritaban "Enciérrenlo" y "Fuera ya" colmaron el Madison Square Park de Manhattan

La edición centenaria del Desfile de los Veteranos de la ciudad de Nueva York estuvo marcada este lunes por un rasgo único: fue la primera vez que un presidente asiste a esta conmemoración y justamente fue el polémico Donald Trump, quien apenas la semana pasada anunció que abandonará su domicilio en la Gran Manzana, porque “aquí los políticos lo han tratado muy mal”.

El mandatario abrió el desfile con un discurso de 18 minutos, entre voces de repudio de decenas de manifestantes que rechazaban su presencia en la Gran Manzana, los cuales se desplegaron en los alrededores del Madison Square Park. Durante su alocución, fue difícil disimular las voces que gritaban: “¡Fuera!” y “¡Enciérrenlo!”

Pero más allá de los gritos, el mandatario también fue recibido con algunos carteles gigantes colocados en ventanas y balcones de los rascacielos de Manhattan, con expresiones como “¡Impeach!”, en alusión al juicio político que podría encarar.

In windows of building overlooking Trump’s Veterans Day speech site pic.twitter.com/tMYSnaNrv7 — Zeke Miller (@ZekeJMiller) November 11, 2019

El veterano del ejército Efraín Díaz, de 58 años, quien combatió en Irak, manifestó que no se sentía nada cómodo con la presencia de Trump en la conmemoración del desfile que recorrió la Quinta avenida, desde las calles 24 a la 48.

“El país no está nada bien. Yo todavía no entiendo que hace este señor aquí. El no es veterano, ni nada y en cinco oportunidades evadió servir al país en frentes de batalla. El no sabe nada de nuestras necesidades. El no es bienvenido a Nueva York”, expresó Díaz, quien es de origen boricua.

Simpatizantes también dijeron presente

Pero en la otra esquina, la también puertorriqueña Laura Mattos, de 72 años, viuda de un veterano de Vietnam, narró que cuando se enteró que Trump estaría en el desfile, armó un grupo de amigos y familiares para tratar de ver a quien describe “como un presidente que le ha cumplido al país”.

“Ahora los negros tienen más opciones de trabajo. Los hispanos mismos, han podido establecer más negocios porque el mercado en general está mejor que nunca”, dijo la residente de Queens, quien comandaba un grupo que con pancartas e indumentarias apoyaban la reelección del mandatario.

La tradicional conmemoración se realizó en medio de un riguroso dispositivo de seguridad compartido entre el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y la Policía del Estado. Además, previo a la intervención del presidente Trump, caravanas del Servicio Secreto sitiaron todo el perímetro de Madison Square Park.

“Ni toda la seguridad del mundo impedirá que le digamos lo que él no quiere escuchar. Que aquí no lo queremos“, comentó Magdalena Lance, una colombiana que se quejó porque efectivos de seguridad le impidieron el acceso al parque por la calle 25, con la avenida Madison, cuando el Presidente hacía su discurso.

Pugna entre líderes neoyorquinos

Y además del Presidente, otros dos mandatarios neoyorquinos que son acérrimos enemigos de Trump, también estuvieron presentes en el desfile, el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill di Blasio.

De Blasio, quien ha protagonizado varias disputas públicas con Trump, tampoco se libró de algunas críticas cuando marchó sin detenerse por las 24 cuadras. “Aquí está bla, bla, bla como le digo yo”, comentó la neoyorquina de origen boricua Rosa Figueroa al tiempo de decir que “este hombre no hace nada por nosotros”.

Entre tanto, el veterano de la guerra de Vietnam, Gastón Silva, de 75 años y residente de Brooklyn, prefirió no hablar de sus posiciones políticas.

“Siento que este es un día para recordar a quienes se fueron a la guerra con nosotros y no regresaron. No para debates partidistas. La pregunta que hay que hacerse, es si los veteranos estamos siendo considerados en este país. Yo pienso que cada día aquí en la ciudad de Nueva York, tenemos más beneficios”, aseveró el boricua quien estuvo en 1969 en la infantería en una base operacional en Hawai.