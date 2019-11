Chico de 15 años rescató a su hermana pequeña del ataque de un cocodrilo gracias a su rápida reacción

El adolescente evitó una tragedia

Hashim Jose Habi cruzaba un puente de bambú sobre un río con su hermana de 12 años, Haina Lisa, sin imaginar lo que ocurriría momentos después. El joven llegó a la otra orilla sin problema, pero los gritos de la menor le hicieron mirar hacia atrás: cuando Haina cruzaba, un lagarto le mordió la pantorrilla e intentaba arrastrarla hacia el agua.

El chico de 15 años rescató a su hermana pequeña del ataque del cocodrilo gracias a su rápida reacción: de inmediato, comenzó a tirarle piedras al reptil hasta que logró que el enorme animal, de unos cuatro metros de largo, soltara la pantorrilla de la niña. Luego, Hashim cargó a su hermana, que sufrió una herida profunda en la pantorrilla derecha, para sacarla del puente y pedir ayuda.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre en Palawan, una pequeña isla al sur de Filipinas, donde las autoridades buscan ya al lagarto, pues temen que vuelva a atacar.

“El cocodrilo era más grande que yo. Estaba tan asustada. Entré en pánico y lloré. Vi sus dientes dentro de su boca. Grité y Hashim me ayudó. Le arrojó piedras al cocodrilo y me apartó de él. Lo amo tanto. Él me salvó la vida”, dijo la pequeña en un reporte del Daily Mail.

La pequeña fue atendida en un hospital local y se recupera de sus heridas.