Fueron denunciados por una sobrecargo

Sabemos que muchas cosas extrañas pueden pasar a bordo de un avión, pero este caso ha rebasado la imaginación y ha llegado a la corte.

Unos pilotos colocaron una cámara en el baño del avión para ver las imágenes en vivo mientras volaban, pero fueron denunciados por una sobrecargo que los descubrió.

Renee Steinaker, sobrecargo de la aerolínea Southwest Airlines, aseguró que el 27 de febrero de 2017, en un vuelo de Pittsburgh a Phoenix, el piloto Terry Graham le pidió acudir a cabina para que él pudiera ir al baño, pues es política de Southwest que siempre haya dos miembros de la tripulación en cabina.

Steinaker acudió a la cabina y advirtió que un iPad colocado en el parabrisas transmitía las imágenes en vivo del piloto utilizando el baño del avión. Cuando cuestionó al copiloto, Ryan Russell, sobre lo que estaba viendo, éste entró en pánico y le dijo que era una nueva política de seguridad que la compañía estaba probando.

La sobrecargo no creyó la versión del copiloto y denunció el caso a las autoridades de la aerolínea, pero la compañía le pidió no ventilar nada al respecto o de lo contrario no volvería a volar. Steinaker ha demandado a Southwest por tomar represalias contra ella luego de denunciar el caso y presentar pruebas.

Por su parte, la aerolínea se limitó a declarar para Arizona Central que “la seguridad de nuestros empleados y clientes es la prioridad inflexible de Southwest. Como tal, Southwest no coloca cámaras en los baños de nuestras aeronaves. En este momento, no tenemos otro comentario sobre el litigio pendiente”.

Ronald LM Goldman, abogado de la sobrecargo, dijo a la misma publicación que “como abogado de aviación con muchos años de experiencia, esto compromete la seguridad del vuelo y la seguridad de los pasajeros, sin mencionar la potencial violación de la privacidad de todos los pasajeros y de la tripulación”.