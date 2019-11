¿Conoces a Dinorah Valentina, la hija de Alicia Machado?

View this post on Instagram

Que viva mexico 🇲🇽 Mi mejor manera de celebrar 🎉 estas fiestas patrias es Enseñándole a mi hija sobre sus raíces y lo orgullosa que debe sentirse de llevar sangre mexicana! La independencia de mexico 🇲🇽 desde la distancia se celebra reforzando en familia las grandiosas virtudes del pueblo mexicano! La Valentía, La solidaridad, El respeto al derecho ajeno y la alegría frente a la adversidad Es Lo que nos hace orgullosamente Mexicanos! Viva mexico 🇲🇽 🎊🎉🎊🎉 Los amo y a seguir trabajando por un mejor país! A todos mis amigos viva mexico 🇲🇽 cabrones !!!! #mexico #family #orgullo #compromiso #amor #prosperidad #valores #unidad #apoyo #respeto #gratitud #educación #seguridad #independenceday #AliciaMachado 🇲🇽❤️☮️ #california