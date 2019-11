Sufrimiento y duras heridas: Inés Gómez Mont dejó ver el drama de su recuperación

View this post on Instagram

¿Qué haríamos sin las hermanas? Vean a la mía @ana.gomezmont jajajaja (hagan Close) que sufre más que yo al ver a mi Dra @paosmeade del equipo de mi ángel y doctor @doctorqmd quitarme unos puntos de la herida. No puedo con esta foto, me muero de risa de verla, ella dándome ánimo y yo súper tranquila!!! Pollo eres la mejor hermana del mundo, gracias por nunca soltarme la mano y siempre cuidarme y consentirme. Les comparto que hoy amanecí mucho mejor y cada día me siento mucho mejor. Ya falta menos!!!! Gracias por todos sus hermosos mensajes, los valoro y agradezco enormemente 🙏🏼