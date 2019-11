¡No estábamos locos! Eden Hazard aceptó que sí llegó gordo al Real Madrid

Lo que todos veíamos no eran visiones... era la panza del jugador belga

Finalmente, no estábamos locos, no veíamos visiones y es que el belga Edén Hazard sí llegó pasado de peso al Real Madrid en el verano cuando fue el fichaje bomba del año para el equipo de Zinedine Zidane.

Hazard incendió las redes sociales que no podían soportar la ‘pancita’ que se le notaba al capitán de Bélgica que no lo dejaba correr tanto como de costumbre. Los medios y los madridistas recalcitrantes decían que ‘estábamos locos’, pero no.

Finalmente, el jugador en una entrevista con el diario francés L’Equipe aceptó que no llegó en su mejor forma porque él, se toma en serio las vacaciones:

“Es verdad. No lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. De lo contrario, nunca las tendría. Soy un tipo de persona que coge peso rápido y luego lo pierdo rápido también. Cuando tenía 18 años, en el Lille, pesaba 72 ó 73 kilos. Al aumentar la masa muscular, llegué hasta los 75. Este verano pesaba 80 kilos, pero lo perdí todo en diez días“