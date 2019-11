Consejos para no engordar por el Día de Acción de Gracias

No te excedas en la ingesta de alimentos, pero tampoco te cortes demasiado ya que un día es un día

La comida de Acción de Gracias es una maravilla, nos reunimos con familiares y amigos, disfrutamos con ellos alrededor de un buen menú. Pavo, acompañamientos, postres…etc.

Según datos oficiales, los estadounidenses consumimos alrededor de 4.500 calorías durante la típica celebración del Día de Acción de Gracias.

No hay que torturarse, un día es un día. Además, nuestro cuerpo puede recuperarse rápidamente de estos excesos, sobre todo si sigues estos consejos.

Comienza por asegurarte de que no te sientes culpable por consentirte.

“Es el Día de Acción de Gracias: debes disfrutar sin culpa”, explica Nathane Jackson, entrenadora y nutricionista certificada en fuerza y ​​acondicionamiento, que atiende a clientes de cualquier parte del mundo a través de sus programas de entrenamiento en línea.

Este es un momento para conectarse con amigos y familiares, no para llenarse de ansiedad por la elección de alimentos, dice a la revista The Healthy. “Después de todo, no es lo que comemos en las vacaciones lo que finalmente nos hace ganar grasa corporal; son nuestros hábitos alimenticios durante los otros 355-360 días del año “.

Pero esto no quiere decir que no debas vigilar un poco al menos lo que comes, o por lo menos no pasar días y días excediéndote con la excusa de la celebración. El Día de Acción de Gracias es uno, no más.

Con el largo fin de semana después del Día de Acción de Gracias, puede ser fácil comer pasteles y golosinas todo el tiempo.

“Un día es solo un problema, pero si pasas cuatro días haciendo ese tipo de elecciones, será más difícil volver a la rutina”, dice Lisa García, RD, dietista de Food Coach, LLC en Laconia, New Hampshire.

Mantén a raya las tentaciones del día posterior al Día de Acción de Gracias planificando tu actividad con anticipación. “Tener un plan previo ayuda a cortar parte de las tentaciones”, explica Elaine Howley, nadadora de maratón y larga distancia.

Pero esto no quiere decir que no debas comer menos o dejar de comer después del Día de Acción de Gracias. Es probable que no tengas mucho hambre, pero lo mejor es consumir un poco de proteína y verduras de hoja verde. “Las proteínas ayudan a mantenerte saciado, mientras que las verduras y las verduras de hoja verde suministran la mayoría de tus micronutrientes (vitaminas y minerales), y la fibra adicional ayudará con las deposiciones”, explica García.

La clave para volver a la normalidad después del Día de Acción de Gracias y esto quiere decir no comer más de las sobras del menú. Si fuiste a casa de familiares o amigos, rechaza cortésmente llevarte el típico tupper lleno de sobras. Por el contrario, si eres el anfitrión asegúrate de dar a todos los invitados una bolsita con los restos para que no comas de más los siguiente días.

Y después de todo esto, a beber. No alcohol, obvio. Sino agua, mucha agua.

La sed a veces puede confundirse con el hambre, señala la nutricionista. Ten siempre agua cerca y mantente hidratado. Esto te ayudará a mantener a raya las tentaciones.

Si tienes algún capricho come fruta. Las mandarinas son muy saludables y están llenas de agua. El agua juega un papel importante en la digestión y ayuda al cuerpo a lograr la homeostasis. También puedes beber té o infusiones.