La posición de los dedos que puede revelar si sufres cáncer de pulmón

Se trata de un sencillo truco revelado por una experta

Aunque no lo creas, así de sencillo puede ser descubrir si tus pulmones sufren alguna afección seria: basta con juntar los dos primeros nudillos y las dos uñas de los dedos índices y observar el espacio que queda entre ellas. Esta posición de los dedos puede revelar si sufres cáncer de pulmón, de acuerdo con una experta en oncología.

Emma Norton, asesora de enfermería en el área de oncología de la compañía inglesa de seguros Bupa UK, reveló un truco que usan los profesionales como un método parcial para diagnosticar tumores pulmonares.

Norton explicó al HuffPost que, al colocar los índices de ambas manos de esa manera, quedará un espacio en forma de diamante entre ellos. Si es así, los pulmones se encuentran en buena forma; pero si esa figura no se forma en esa posición de los dedos, es posible que la persona sufra una condición llamada “finger clubbing” (golpeteo con los dedos), un síntoma que presenta hasta el 35 por ciento de los enfermos de cáncer de pulmón, según Cancer Research UK.

El “finger clubbing” es un cambio en la forma de los dedos y las uñas que a menudo sufren las personas con problemas pulmonares y cardiacos. Ocurre cuando la base de la uña de uno o varios dedos se vuelve suave, por lo que las uñas se curvan más de lo normal y toman una forma como de garra al observarlas de perfil. Esta forma inusual impide que se forme un pequeño diamante en el espacio que queda al juntar los dedos índices (mira la imagen a continuación).

Los expertos de Cancer Research UK explican que el “finger clubbing” puede ser causado por una acumulación de líquido en los tejidos blandos de las puntas de los dedos, debido a que fluye más sangre de lo normal en esa área, aunque no saben exactamente por qué sucede.

“La mayoría de las personas con cáncer de pulmón no saben que padecen ‘finger clubbing’ a menos que específicamente sepan en qué consiste”, señaló Norton. Y si bien esta característica no necesariamente significa que una persona sufra cáncer de pulmón, sí es recomendable acudir al médico si luego de hacer esta prueba no ves ese pequeño espacio en diamante.