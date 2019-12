Presumiendo su retaguardia, Karol G celebra el éxito de “Tusa”

View this post on Instagram

¡Así me desperté hoy! CÓMO PA’ MORIRME !!! La primera colaboración femenina en debutar #1 EN LA HISTORIA !!! 😭❤️ Gracias @nickiminaj For being part from day one 🌹 Reina!!!! 👑🦄🌈 Gracias equipo !!!! @ovyonthedrums @_keityn @anuel_2blea @universalmusica @protalentagency y GRACIAS A USTEDES POR PERMITIRME CELEBRAR ESTE MOMENTO !!! Me muero, me muero, me muerooooooooo @billboard @billboardlatin