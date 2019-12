¡No, por favor! ¿Gignac anunciará su salida de Tigres?

El 'Bomboro' dejó un enigmático mensaje en redes sociales

Luego de haber sido eliminados en los cuartos de final del Apertura 2019 a manos del América, los Tigres de la UANL rompieron filas y tomarán unos días de vacaciones de cara a lo que será la próxima jornada.

Este martes apareció en redes sociales la máxima figura de los felinos, el francés André-Pierre Gignac, quien subió una historia a su cuenta de Instagram y de inmediato generó eco en los aficionados de Tigres. “Qué onda raza? Antes del jueves mandaré un mensaje para la afición! Les mando un fuerte abrazo”, dijo el atacante de 34 años que llegó a la institución en 2015.

Luego de las interacciones que hubo en redes sociales, el mismo Gignac volvió a publicar una historia que dejó mucho más tranquila a la afición felina. “Hey tranquilovsky, sólo que no me quiero esconder después de una eliminación, y me gustaría como lo he hecho siempre darles explicaciones… ánimo. @clubtigresoficial hasta el final”, señaló en el otro mensaje.

Sin duda, Gignac ha forjado parte de la historia reciente del conjunto del norte y ya es uno de los máximos ídolos de los Tigres, con los que ha ganado 8 títulos, 4 de ellos de la Liga MX.