Adamari López fuera del programa ‘Un nuevo día’ hoy y así reaccionaron sus fans

La ausencia de la chaparrita consentida se hizo notar

Adamari López es una de las presentadoras favoritas del público latino y su incursión en “Un nuevo día” siempre es entrañable. La chaparrita estuvo fuera del matutino esta mañana y su ausencia fue muy notoria por los televidentes.

La cuenta oficial en Instagram compartió una imagen con el equipo de hoy conformado por Zuleyka Rivera, Héctor Sandatri, Rashel Díaz, Chiquibaby, Erika Csiszer, y Francisco Cáceres.

Los comentarios preguntando por López no se hicieron esperar.

“¿Porqué no está Adamari López?” preguntó un fan junto a muchas caritas llorando. “Y Adamari López no la veo”, anotó otro admirador. “Sobra Zuleyka, falta la reina Adamari, así es que vale el programa”, otro televidente agregó. “¿En dónde está la más bella y la única que no es plástica? Adamari, la más sencilla”, también se pudo leer entre los mensajes.

El programa no contestó a los fans cuestionando la ausencia de López y es común que los conductores tomen días durante la semana.