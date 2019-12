El toque mágico de Simeone en Raúl Jiménez: “Mi éxito en parte es gracias a él”

El mexicano acepta con humildad la influencia del técnico para su brillante momento

Raúl Jiménez está teniendo una temporada de locura en la Premier League inglesa, con números nunca antes vistos por un mexicano, Jiménez lleva 15 goles y 7 asistencias, ningún otro jugador de la liga tiene esos números… es histórico lo que está haciendo.

Evidentemente, los números de Raúl Jiménez han llamado la atención en todo el mundo y muchos medios internacionales ahora se arremolinan a su alrededor.

En este caso, el diario español Marca le hizo una extensa entrevista en donde hablo de su paso por La Liga, su excelente momento y algo muy particular… la influencia del ‘Cholo’ Simeone en su éxito actual.

Raúl Jiménez: "Jugué poco en el Atlético, pero mi éxito actual es, en parte, gracias al Cholo Simeone" https://t.co/HenEmtyZnP vía @MarcaClaro — Angel Armando (@aranha_azul) December 10, 2019

“Ojalá y esté orgulloso de lo que he logrado. De ver cómo he crecido futbolísticamente y saber que en parte es gracias a él, a lo que viví en el Atlético de Madrid a esa oportunidad que ellos me dieron de venir al fútbol europeo y como te digo hoy estar aquí, pero mi paso por ahí es de gran importancia”, reconoció humildemente el mexicano.

Sobre su situación actual, que lo convierte en una de las máximas estrellas de la liga, ya se empieza a hablar de un traspaso por más de 100 millones de dólares, Jiménez lo toma con tranquilidad, pero también con mucha seriedad:

“Para un jugador mexicano o para el mexicano en sí sería algo prácticamente imposible, tal vez por el tipo de mentalidad que se tiene en México”

“Para mí sería una motivación extra saber que tengo que dar más de mí, hacer valer eso que están pagando por mí para poder seguir dando de que hablar. No me asusta, el fútbol es algo con lo que siempre he soñado, ha sido mi vida siempre entonces es importante para mí ser ese hombre importante y si se llega a dar una transferencia así sería una motivación más”.