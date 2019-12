“Te quiero cog**”, youtuber de Badabun Carolina Díaz denuncia que CEO la intentó violar

El escándalo del canal de influencers mexicanos lejos de apaciguarse, se complica con amenazas de demandas y denuncias criminales

La youtuber Carolina Díaz se unió a la lista de exintegrantes de Badabun que denunciaron abusos y manipulaciones por parte del CEO de la empresa César Morales.

“Es de humanos equivocarse, cagarla, cagarla es la palabra correcta…Ya estoy harta, estoy asqueada”, inicia la joven en un vivo desde su cuenta de Instagram que ya no pertenece a Badabun.

Díaz confesó haber actuado situaciones en un video a pedido del director del canal de videos y pidió disculpas, además de anticipar una demanda contra la administración de Badabun por acoso sexual y otros delitos.

“Sí, la cagué, la cagué subiendo un video que había un guión. La cagué subiendo un guión en que el CEO fue parte de lo que dijimos. La cagué. Estaba planeado. Muchos dijimos ‘está bien’. Lo que pasó fue que nos preocupamos por los empleados. Pero, a la vez, sabes, creo que es muy tonto el no pensar bien, es callarse. También es callarse y no hacer verdadera justicia…”, plantea la joven.

“La cagué por una persona que siempre se la ha pasado mintiendo, que siempre se la ha pasado generando polémica y que también me afectó muchísimo”, agrega en referencia de Morales, cuyo paradero se desconoce.

Aunque no precisó de cuál video se trata, dijo que ha sido “lo peor que pudo haber hecho”.

“Lamento de todo corazón haber perdido credibilidad con todos ustedes”, sostiene la influencer.

“Ya estoy harta de todo esto. Solo quiero soltar las cosas y punto, e iniciar desde cero, y ya, independientemente”, argumenta.

En la grabación, la mexicana manifiesta que no quiere entrar en detalles sobre alegaciones de acoso sexual y supuesto intento de abuso por parte del CEO, y que se enterarán al momento en que presente la denuncia criminal.

“No es justo de mi parte haberme callado de esa forma; pero entiendan, es miedo, es miedo de muchas cosas”, indica la joven en el video en el que precisa que fueron tres incidentes.

Díaz confiesa, además, que mantuvo su silencio para no lastimar a su padre, que está enfermo y es muy sensible a esas cosas.

En la grabación, la muchacha le habla directamente a Morales y le advierte: “En fin, no me voy a callar más. Va a haber demanda. Porque no es justo lo que hiciste, César. No es justo lo que le hiciste a muchas chicas de ahí y que creas que está bien lo que haces”.

Cabe señalar, que posteriormente Díaz compartió pantallazos de textos en las historias de Instagram que intercambió presuntamente con el CEO.

En los mismos, el CEO le indica directamente, “te quiero coger”.

Cuando Díaz le contesta que creía que ya había superado esa parte, éste contesta: “Nunca lo superaré”.

Previo a las declaraciones de la exintegrante de la plataforma de videos, un grupo de cinco exmiembros compartieron el infierno vivido en Badadun por la constante presión y hostigamiento del CEO.

