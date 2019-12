¡Badabun en crisis!, youtubers del canal denuncian presión y manipulación de la empresa mexicana

Las barbaridades que han sufrido los participantes que no se ven ante las cámaras

Desde que un grupo de youtubers destapó la presunta farsa del canal Badabun, el imperio virtual de videos parece estar desvaneciéndose poco a poco.

Denuncias de relaciones de pareja acordadas, acoso sexual y laboral y hasta de homofobia embarran a la plataforma de influencers mexicanos que se inauguró el 5 de enero de 2014 y se potenció con segmentos como el de “Exponiendo infieles”. Las denuncias incluyen afirmaciones de que algunos exmiembros han recibido amenazas por sus denuncias públicas.

A juzgar por las quejas de exparticipantes de dicha compañía, la propuesta de Badabun es de todo menos auténtica y respetuosa de la individualidad de sus integrantes.

La crisis de Badabun es tal que no se tiene idea del paradero de su CEO, identificado como César Morales; que, cabe señalar, nunca se ha mostrado públicamente ni ofrecido entrevistas. Se presume que incluso el director del canal abandonó México.

La controversia inició cuando un grupo compuesto por Alex Flores, Kim Shantal, “Queen” Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro narraron en una entrevista las peripecias y humillaciones que han tenido que padecer para alcanzar la fama por medio del canal.

El video comienza con el testimonio de Juan De Dios Pantoja, quien colaboró con la empresa.

“Yo siempre vi cómo se expresaban de muchas personas de una manera muy fea, cómo trataban a sus empleados de una manera que no deberían que hacerlo”, dijo el joven; quien añadió, sin embargo que, en su carácter personal, no sufrió abusos.

“Cuando los youtubers llegan a la empresa, o sea, todos los que ustedes últimamente han visto; las cosas cambian demasiado…lo que era malo, empeoró, de una manera muy grande”, sostuvo en la introducción.

“Yo no hice nada antes por un miedo, por un juego mental que el CEO de esa empresa acostumbra a hacer con todos los que lo rodean, es un miedo que psicológicamente te mete… Pero llegó el momento de alzar la voz, de no tener miedo porque las cosas no se hacen con miedo”, planteó De Dios Pantoja.

A medida que avanza el video, los youtubers invitados van relatando los supuestos malos tratos de la empresa y cómo el trabajo que hacían no era verdaderamente retribuido, ya que las ganancias por los videos realizados, alegadamente, se concentraban en ejecutivos como el CEO.

“Nosotros estamos atados 100 % a esta empresa. Tenemos miedo, mucho miedo de qué pueda pasar”, inicia Flores.

Alfaro denunció “el abuso mental y la presión que siempre sentíamos” y la insatisfacción de sentirse obligados a hacer todo lo que los encargados les pedían.

Buenrostro, por su parte, relató una junta en la que les prohibieron entrar con celulares para firmar un contrato. “O lo firmas o te vas”, le habrían indicado los superiores.

“Y era cuando jugaban con nuestra psicología diciendo que era nuestra mejor oportunidad, que no tenía nada de malo ese contrato. En pocas palabras, ni siquiera querían que lo leyéramos”, agregó Alfaro.

“A esto tenemos un CEO que parece el mismísimo diablo”, acotó Flores, quien agrega que los hacían sentir que sin la empresa no eran nada.

Posteriormente, Lucas Petroni indica en un video que su participación, así como su relación con Buenrostro formaba parte del acuerdo que firmó con la empresa.

A raíz de las escandalosas denuncias, la youtuber Lizbeth Rodríguez, conocida como la “Chica Badabun”, reaccionó mediante un en vivo sobre las declaraciones contra la compañía a la que aún pertenece.

Contrario a sus excompañeros, Rodríguez indicó que no ha sufrido los desmanes mencionados. De paso se muestra confundida con los alegatos de los exmiembros del equipo.

“No sé, no he ido a la empresa; no sé, estoy, como que sientes que estás en una pesadilla y no sabes cuando te vas a despertar. No sé, todo está muy raro, desconozco muchas cosas”, expresa.

“Lo único por lo que yo he querido hacer éste en vivo es porque he estado leyendo sus mensajes…comenc é, a leer todo y me sentí como tan mal que vomité así horrible en el Uber…, porque son tantas emociones, muchas cosas que no sabes cómo explicar, que no sé cómo explicarlo”, agrega al tiempo que dice que nadie la ha presionado a nada y que se encuentra satisfecha trabajando para el canal.

Cellegrini, quien anunció su salida de la empresa, comentó en un video que Badabun no es una persona, refiriéndose al CEO, sino cada uno de los trabajadores, por lo que no todo es malo.

“Quiero aclarar que jamás acepté dinero ni nada por lo que dije en el video, solo hablé porque creía que estaba haciendo correcto al defender a la empresa por las personas que trabajan en ella. Hago oficial mi salida de Badabun y le deseo suerte a todos los trabajadores”, argumentó.

Mientras que Tavo Betancourt se mostró dividido sobre las expresiones de los primeros cinco denunciantes, aunque les dio parte de la razón.

El youtuber catalogó el ambiente en Badabun como muy tenso y muy estresante, y reconoció que se necesitan cambios urgentes.

Previamente, había surgido una polémica pública ante denuncias de que los casos en “Exponiendo infieles” era actuados, asunto que no fue desmentido por los administradores del canal.