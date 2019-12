Millonaria de la noche a la mañana: Su banco en Texas le depositó $37 millones por error

Al revisar su cuenta, una mujer de Dallas encontró que tenía un "poco" más de dinero

¿Qué harías si de buenas a primeras encontraras que tu cuenta de banco suma millones de dólares? ¿En qué lo gastarías? Pues a una mujer de Texas le pasó algo así: se hizo millonaria de la noche a la mañana cuando su banco le depositó $37 millones por error.

Ruth Balloon se llevó la sorpresa de su vida al encontrar que su cuenta del Legacy Texas Bank registraba un saldo un poco mayor de lo que en realidad tenía, nada más y nada menos que $37 millones de dólares más.

Y si bien Ruth albergaba la esperanza de que algún opulento samaritano le hubiera regalado ese dinero, luego de contarle a su esposo decidió llamar al banco para aclarar la situación que, a todas luces, parecía too good to be true.

Según un reporte de la KTVT-TV, el banco le aclaró a su cuentahabiente que fue un error administrativo y, luego de disculparse, recuperó el dinero, así que Balloon fue millonaria por un día y medio.

El Legacy Texas Bank explicó al medio que se trató de un error de dedo, ocurrido cuando Balloon realizó un depósito a su cuenta en otra divisa: “Debido a la fluctuación en los tipos de cambio, todas las transacciones en moneda extranjera deben ingresarse manualmente en nuestro sistema a través de nuestra oficina administrativa. Cuando se ingresó el depósito de nuestro cliente, por error nuestro representante ingresó su número de cuenta en el campo de monto. Aunque nuestro cliente trajo el error a nuestra atención y la transacción fue revertida inmediatamente, menos el monto de su depósito original, habría sido capturado y corregido durante nuestro procesamiento nocturno”.

Aunque no había manera de que Balloon conservara el dinero, le confesó al medio que ya había pensado cómo gastaría sus milagrosos millones: “Primero iba a hacer un diezmo del 10 por ciento. Luego iba a donar algo de dinero y luego habría invertido en bienes raíces”, aseguró la mujer que conserva una captura de pantalla para recordar que, efectivamente, algún día fue millonaria.