Inmigrante gay golpeado salvajemente en Queens

La víctima denuncia que no recibió atención oportuna por parte de los agentes del NYPD que respondieron a la emergencia

NUEVA YORK.- Activistas comunitarios y miembros de la comunidad transgénero y queer de Queens instaron a las autoridades a tomar acciones para evitar la proliferación de ataques homofóbicos contra ese colectivo. La víctima más reciente de otro ataque de odio por ser homosexual fue el ecuatoriano Ronal Albarracín, de 24 años, el domingo 8 de diciembre.

Concentrados este miércoles en Corona Plaza, en los bajos de la estación del tren 7 del mismo nombre, los activistas ofrecieron una rueda de prensa para denunciar el ataque contra Albarracín, ocurrido alrededor de las 3h30 de la madrugada, mientras caminaba rumbo a su casa después de departir con varios amigos en un bar en Northern Boulevard con la calle 99, en Corona, Queens.

La víctima contó que fue atacado por un grupo de entre 5 y 6 hombres, que luego de acosarlo verbalmente, lo golpearon brutalmente, al tiempo que se burlaban por su forma de caminar y su apariencia de género. Albarracín es homosexual.

“Después del ataque anti gay que sufrí tengo mucho miedo, sufro de ansiedad y pesadillas. Ya es hora de parar estos crímenes violentos, la policía tiene que hacer su trabajo y tiene que brindar servicio de interpretación para que, detalles tan importantes como mencionar que uno es gay y que uno está siendo atacado por la vestimenta y la forma de caminar, hace mucha diferencia”, reclamó Roland.

Queja contra el NYPD

El inmigrante terminó con la nariz rota, moretones y varias marcas visibles en sus manos y en su rostro. Ronald pudo escapar del incidente y pidió apoyo, pero fue atendido con hostilidad por agentes del NYPD, que no presentaron un informe adecuado que describiera este caso como un asalto anti queer, dijo a través de un comunicado Make the Road New York, la organización de base comunitaria que defiende los derechos de los derechos civiles de los inmigrantes.

La portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, la detective Denise Moroney, no hizo comentarios sobre las quejas de Albarracín sobre la policía, pero confirmó a Gay City News que los policías respondieron a la llamada al 911 de Albarracín.

Moroney dijo que la Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio del NYPD está investigando el caso, aunque no lo describió como un ataque anti-gay. La policía dijo que no tienen una descripción de los presuntos atacantes.

“Nuestra comunidad trans y queer ha sido abatida históricamente por la violencia de odio no solamente dentro nuestros barrios sino también por las estructuras gubernamentales. La experiencia de Ronald es una prueba de que se debe invertir más en la educación de la comunidad para que todos puedan tener las herramientas para interrumpir la violencia de odio, y también invertir más en programas que provean servicios inmediatos a sobrevivientes de violencia que sean efectivos y accesibles.” dijo Mateo Guerrero, de Make the Road New York.

Debido al ataque, ahora Ronald ha considerado mudarse de la ciudad de Nueva York porque este no es el primer asalto que ha enfrentado debido a su orientación sexual. Pero, no obstante pidió “que se ponga fin a la violencia contra nuestras comunidades de inmigrantes trans y queer”.