Viuda comparte imágenes de su esposo antes de ser asesinado en su fiesta de bodas en California

A Esther Melgoza solo le quedan palabras de amor para Joe Steven, quien fue asesinado a batazos; presuntamente, por dos hermanos que sin invitación arribaron a la celebración

Las autoridades no han establecido las motivaciones específicas del asesinato a batazos de un hispano durante su fiesta de bodas en Chino, California.

Los presentes, sin embargo, coinciden en que ninguno conocía a los dos acusados por el crimen reportado la madrugada del domingo pasado en la vivienda de la hermana de la víctima, identificado como Joe Steven Melgoza, de 30 años.

Los sospechosos se presentaron en la vivienda donde se celebraba la recepción. Seguidamente, se desató una discusión en una zona cercana. A eso de las 2:20 a.m. oficiales respondieron al llamado por una pelea. Al arribar a la escena, encontraron a Melgoza en el patio de una vivienda en el bloque 13200 de 17th Street a poca distancia de donde se realizaba la fiesta con una herida grave en la cabeza.

Los hermanos Rony Arístides y Josué Daniel Castañeda Ramírez, de 28 y 19 años, respectivamente, fueron detenidos en relación con el crimen. Oficiales los arrestaron en su vivienda en el bloque 5800 de Chino Avenue, poco antes de las 2 p.m. del mismo día.

A Esther, la viudad de Melgoza, solo le quedan palabras de amor para su esposo fallecido.

“Lo podías ver en su cara, qué feliz estaba”, recordó la mujer en entrevista con CBS 2.

“Solo de ver la forma en que me miró todo el día”, agregó Esther, quien horas antes del asesinato compartió en redes sociales una imagen de ambos celebrando su boda.

“El me enseñó a ser valiente”, destacó la mujer. “Gracias a él, me convertí en esposa. Gracias a él, me convertí en madre”.