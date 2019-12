Julio César Chávez Jr. se aferra y no piensa en el retiro: “No me ganaron peleando”

El Hijo de la Leyenda argumentó que no le ganaron bien, por ello no cree estar acabado

El cierre del 2019 no fue el que Julio César Chávez Jr. hubiera querido, ya que perdió el combate contra Daniel Jacobs de forma poco ortodoxa: el Hijo de la Leyenda no pudo salir a pelear el sexto round debido a que su esquina detectó que tenía la nariz rota.

¡JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. YA NO SALIÓ PARA EL SEXTO ROUND! 🥊😱 KO técnico de Daniel Jacobs. Al parecer hubo fractura de nariz y la esquina de Chávez Jr. ya no quiso arriesgarlo. Hay abucheos por parte de la gente. pic.twitter.com/4UFOCzKNr9 — AS México (@ASMexico) December 21, 2019

Ganar este compromiso era vital para el ex campeón mexicano, necesitaba convencer a medio mundo que aún tenía capacidad para continuar en el box a sus 33 años. Mucho se habló de que de perder contra Jacobs, el retiro para el junior era inevitable; sin embargo, debido a que no cayó en el ring, el boxeador continúa aferrándose a su carrera y dio argumentos para no pensar aún en el adiós

El físico no le dio para más a Julio César Chávez Jr. Un episodio bochornoso para el hijo de la leyenda. Tendría que anunciar su retiro 🥊💥 pic.twitter.com/xPGzwCY8s8 — AS México (@ASMexico) December 21, 2019

“No pienso que sea mi última noche en el ring. Perdí porque me pegaron un cabezazo, no me ganaron peleando. A pesar de que Jacobs era el peleador en activo, yo iba ganando la pelea, puse la presión, pegué los mejores golpes, cuando comenzó a sentirse en aprietos ensució la pelea“, dijo en entrevista para ESPN.

“Yo iba dominando la pelea, empecé a acortar distancia. Cuando él se sintió en aprietos me cortó con un codazo y un cabezazo, después me pegó un ‘upper’ que me quebró la nariz, estaba tragando mucha sangre y no podía continuar. Pienso que gané la mayoría de los rounds y el referee no le dio ni una amonestación, él no peleó”, agregó.

¡JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR es resguardado tras la molestia de la gente! 😮 💥 #ESPNKnockOut

🔥 ¡EN VIVO!

📺 ESPN 2 pic.twitter.com/WlWu1OyqCA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 21, 2019

Chávez Jr. salió abucheado y en medio de una lluvia de proyectiles que le lanzó la afición que asistió a la Talking Stick Resort Arena de Phoenix, en protesta por la forma en que terminó el combate, por lo que el pugilista ofreció una disculpa.

“Estoy apenado, le pido una disculpa al público, hubiera querido continuar, pero ya tenía la nariz quebrada, no podía respirar“, finalizó el mexicano.