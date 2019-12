Alberto Guerra de “El Señor de los Cielos”: “Soy una pesadilla como suegro”

Tiene una hija de 18 años y ella ya padece los celos de su famoso padre

Ahora que su hija mayor acaba de cumplir la mayoría de edad, Alberto Guerra confiesa que hace algunos meses la joven ya tuvo su primera cita y le presentó al susodicho y aunque hizo todo lo posible para tratarlo bien, confiesa no va a ser fácil aceptar que en algún momento la chica va a tener una relación amorosa.

Durante su asistencia a la inauguración de una tienda de ropa, el actor dijo que es muy celoso y que no piensa permitir que nadie lastime a Penélope, pues si eso ocurre quien sea responsable va a pagar muy caro las consecuencias. Además, dijo estar dispuesto a protegerla sin importar si a ella le provoca incomodidad.

“Soy una pesadilla como suegro, lo admito. El otro día me presentó a un noviecito y me reclamó porque lo espanté. Ni siquiera es que lo haya hecho a propósito, pero pues es normal, yo siempre le había dicho que a mí me da igual con quién salga, nunca me va a gustar nadie para ella y eso no va a cambiar”, dijo Alberto.

Por otro lado, el actor aseguró que tras el nacimiento de su pequeño hijo Luka hace ya seis meses piensa hacerse la vasectomía y señaló que, a diferencia de las mujeres, los hombres no tengan tantos métodos anticonceptivos para cuidarse mientras sostienen una relación sexual con su pareja, situación que no le agrada del todo.